Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зібрали останні новини, щодо ймовірного повторного наступу Росії в Україну.

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Росіяни не вірять у всій успіх уразі наступу

Зокрема, аналітики наводять слова українських чиновників щодо можливого наступу Росії. Тож вони неодноразово повідомляли, що російські війська готуються розпочати широкомасштабний рішучий наступ на сході України в середині-кінці лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков 5 лютого заявив, що українські військові очікують, що Росія почне свій рішучий наступ приблизно 24 лютого, щоб символічно прив’язати атаку до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Резніков також уточнив, що українські військові не спостерігали формування російських наступальних угруповань на харківському та чернігівському напрямках чи Білорусі. Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що Росія, швидше за все, зосереджені на наступальних діях на сході, а не на півдні України.

Неназваний радник українських військових заявив Financial Times, що Росія має намір розпочати наступ протягом наступних 10 днів, тобто до 15 лютого, що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти. Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська продовжують перекидати резерви в Луганську область для ударів після 15 лютого.

Чому Росія поспішає почати наступ

Повоєнні росіяни продовжували висловлювати скептицизм щодо здатності Росії почати успішний наступ наприкінці лютого. Мілблогер, пов'язаний з "Вагнером", зазначив, що начальник російського Генштабу генерал армії Валерій Герасимов, який зараз командує російськими військами в Україні, має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабний наступ в Україні.

Терорист Ігор Гіркін, заявив, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше робочої сили, промисловості та економіки. Гіркін стверджував, що атака без такої мобілізації незабаром досягне кульмінації.

Обидва спостереження підкреслюють, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та сльотавого весняного сезону в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року.