Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, в окупантів шанси прорватися на північному напрямку мінімальні.
Цікаво Лукашенко вдається до перевірених методів, – Жданов про активність у Білорусі
Для чого Росії потрібні білоруси
Олексій Гетьман повідомив, що Росія використовує територію Білорусі як тренувальну базу, а також як місце накопичення своїх сил.
Дійсно, зараз такої кількості піхоти, яка могла би атакувати наші кордони з Півночі немає,
– пояснив він.
Військовий аналітик наголосив, що на цьому напрямку переважає болотиста місцевість. Тож там є лише невеличкі ділянки, по яких можна просуватися важкою технікою.
"Ці місця просування нами повністю контролюються. Вони ще й заміновані так, як треба", – зосередив увагу він.
Гетьман додав, що ЗСУ пильнують за ситуацією на кордонах.
Олексій Гетьман пояснив, чим небезпечна залишається для України Білорусь: дивіться відео
Чого можна очікувати від Білорусі
Військовий аналітик розповів, що Білорусь все ще залишається базою, де дислокуються три винищувачі МіГ-31К. Вони несуть російські ракети "Кинджал".
"Оці короткотривалі повітряні тривоги саме тоді, коли підіймається з Білорусі цей літак з "Кинджалами", – повідомив він.
За словами Гетьмана, ми не знаємо щоразу, чи будуть запускатися ракети.
Не треба применшувати роль Білорусі в цій війні,
– зосередив увагу він.
На його думку, Білорусі також передали балістичні ракети "Іскандер", які майже неможливо перехоплювати - у нас немає таких засобів ППО. До того ж у ворога є ракети від комплексів С-300.
"Ці ракети можуть запускатися по прикордонних територіях з півночі нашої країни – у тому числі по Києву", – наголосив він, тому що дальність їхнього влучання коливається в межах 200–300 кілометрів у залежності від погодних умов.
Гетьман наголосив, що скоріше за все, коли вони почнуть посилювати наступальні дії, то з території Білорусі можуть спостерігатися ракетні атаки та атаки Shahed.
На більше вони навряд чи підуть,
– зауважив він.
Військовий аналітик зазначив, що це може напружити нашу ППО і завдати багато шкоди цивільним містам.
Ситуація у Білорусі: коротко
- У Білорусі поблизу кордону з Україною постійно відбувається переміщення сил та техніки окупантів. Такі дії вороже керівництво називає "військовими навчаннями".
- Цікаво, що по закінченню чергових навчань у Білорусі авіаугруповання ворога залишалися на кордоні. Однак 5 лютого з прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів Росії.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про високу ймовірність того, що Росія розпочне можливе нове вторгнення вже у лютому. Резніков додав, що Міноборони не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ – там немає такої концентрації російських військ.
- Станом на сьогодні на полігонах республіки перебуває не більше 12 тисяч російських загарбників.