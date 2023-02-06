Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, в окупантів шанси прорватися на північному напрямку мінімальні.

Цікаво Лукашенко вдається до перевірених методів, – Жданов про активність у Білорусі

Для чого Росії потрібні білоруси

Олексій Гетьман повідомив, що Росія використовує територію Білорусі як тренувальну базу, а також як місце накопичення своїх сил.

Дійсно, зараз такої кількості піхоти, яка могла би атакувати наші кордони з Півночі немає,

– пояснив він.

Військовий аналітик наголосив, що на цьому напрямку переважає болотиста місцевість. Тож там є лише невеличкі ділянки, по яких можна просуватися важкою технікою.

"Ці місця просування нами повністю контролюються. Вони ще й заміновані так, як треба", – зосередив увагу він.

Гетьман додав, що ЗСУ пильнують за ситуацією на кордонах.

Олексій Гетьман пояснив, чим небезпечна залишається для України Білорусь: дивіться відео

Чого можна очікувати від Білорусі

Військовий аналітик розповів, що Білорусь все ще залишається базою, де дислокуються три винищувачі МіГ-31К. Вони несуть російські ракети "Кинджал".

"Оці короткотривалі повітряні тривоги саме тоді, коли підіймається з Білорусі цей літак з "Кинджалами", – повідомив він.

За словами Гетьмана, ми не знаємо щоразу, чи будуть запускатися ракети.

Не треба применшувати роль Білорусі в цій війні,

– зосередив увагу він.

На його думку, Білорусі також передали балістичні ракети "Іскандер", які майже неможливо перехоплювати - у нас немає таких засобів ППО. До того ж у ворога є ракети від комплексів С-300.

"Ці ракети можуть запускатися по прикордонних територіях з півночі нашої країни – у тому числі по Києву", – наголосив він, тому що дальність їхнього влучання коливається в межах 200–300 кілометрів у залежності від погодних умов.

Гетьман наголосив, що скоріше за все, коли вони почнуть посилювати наступальні дії, то з території Білорусі можуть спостерігатися ракетні атаки та атаки Shahed.

На більше вони навряд чи підуть,

– зауважив він.

Військовий аналітик зазначив, що це може напружити нашу ППО і завдати багато шкоди цивільним містам.

Ситуація у Білорусі: коротко