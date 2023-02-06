Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, у кафиров шансы прорваться на северном направлении минимальные.

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Алексей Гетьман сообщил, что Россия использует территорию Беларуси как тренировочную базу, а также место накопления своих сил.

Действительно, сейчас такого количества пехоты, которое могло бы атаковать наши границы с Севера нет,

– объяснил он.

Военный аналитик подчеркнул, что в этом направлении преобладает болотистая местность. Там есть только небольшие участки, по которым можно продвигаться тяжелой техникой.

"Эти места продвижения нами полностью контролируются. Они еще и заминированы так, как надо", – отметил он.

Гетман добавил, что ВСУ следят за ситуацией на границах.

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Чего можно ожидать от Беларуси

Военный аналитик рассказал, что Беларусь все еще остается базой, где дислоцируются три истребителя МиГ-31К. Они несут российские ракеты "Кинжал".

"Эти кратковременные воздушные тревоги именно тогда, когда поднимается из Беларуси этот самолет с "Кинжалами", – сообщил он.

По словам Гетьмана, мы не знаем каждый раз, будут ли запускаться ракеты.

Не надо умалять роль Беларуси в этой войне,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, Беларуси также передали баллистические ракеты "Искандер", которые почти невозможно перехватывать – у нас нет таких средств ПВО. К тому же у неприятеля есть ракеты от комплексов С-300.

"Эти ракеты могут запускаться по приграничным территориям с севера нашей страны – в том числе по Киеву", – подчеркнул он, потому что дальность их попадания колеблется в пределах 200–300 километров в зависимости от погодных условий.

Гетман подчеркнул, что, скорее всего, когда они начнут усиливать наступательные действия, то с территории Беларуси могут наблюдаться ракетные атаки и атаки Shahed.

На большее они вряд ли пойдут,

– заметил он.

Военный аналитик отметил, что это может напрячь нашу ПВО и нанести много вреда гражданским городам.

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