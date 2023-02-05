Интересно, что по окончанию очередных учений в Беларуси авиагруппировки врага до сих пор оставались на границе. Однако теперь известно, что от приграничья с Украиной отвели 12 вертолетов России.
К теме По окончании учений в Беларуси авиагруппировки врага до сих пор остаются на границе, – Генштаб
Какие вертолеты отвели от границы
По информации мониторинговой группы, 5 февраля в период с 9:00 до 10:30 с аэродрома "Лунинец" перебазировались 12 вертолетов России, среди которых были Ми-8 и Ми-24. Утверждают, что их переместили на аэродром "Мачулищи".
От границы с Украиной отвели 12 вертолетов России / Фото "Белорусский Гаюн"
Стоит отметить, что 19 января из "Мачулищ" в "Лунинец" перебросили 11 вертолетов, а теперь они все вернулись назад.
Войска России и Белоруссии на границе: что известно
- В вечерней сводке Генштаб сообщил, что по окончании учений в Беларуси авиагруппировка врага до сих пор остаются на границе. В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
- 31 января белорусская и русская армии начали штабные тренировки. Известно, что они будут отрабатывать вопросы "общего планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".
- А накануне стало известно, что оккупанты снова перебросили свои подразделения в Беларусь для подготовки. Между тем некоторые военные, что уже прошли обучение, вернувшиеся в Россию, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.