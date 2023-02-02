В Генштабе сообщили актуальную информацию по фронту и тылу по состоянию на вечер 2 февраля. Что происходит на границе с Беларусью – читайте дальше.

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Ситуация на севере страны

По информации Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений врага. В то же время совместное обучение авиационного компонента региональной группировки войск России и Белоруссии завершилось.

Однако, как отмечают, пока возвращение авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается.

Что известно о "пакте о ненападении" Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Мол, для того чтобы белорусские войска не двигались в Украину.

Владимир Зеленский прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси. Глава государства ответил, что то, что предлагает Украина – есть на официальных площадках. При этом украинская сторона неоднократно говорила, что не намерена нападать на Беларусь.

В то же время Михаил Подоляк прокомментировал слова Зеленского, когда он ответил, что для России участие Беларуси в войне очень желательно, но для самой Беларуси такое участие со стратегической точки зрения – ошибка.

"Да, безусловно, они уже предоставили инфраструктуру, предоставили определенные возможности полигонные, предоставили аэродромы, топливные базы, ремонтные способности и так далее. Но все-таки для Беларуси, мягко говоря, было бы с юридической точки зрения и точки зрения исторической ответственности" , не заходить на территорию Украины", – сказал Подоляк.