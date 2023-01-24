В частности, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Киев предлагает заключить Минск пакт о ненападении. Мол, для того чтобы белорусские войска не двигались в Украину. Об этом он сказал пропагандистским СМИ Беларуси, пишет 24 Канал.
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Тирада Лукашенко
Диктатор заявил, что белорусы "должны его благодарить за то, что в Беларуси лучше, чем в Украине". Отметив, что "если бы белорусы не выстояли в 2020 году – неизвестно, было бы". Так он высказался о протестах против себя, которые продолжались в 2020-2021 годах.
"Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", – сказал диктатор.
Лукашенко заявил о "пакте о ненападении"
По его словам, якобы Запад по-прежнему не отказывается от своих планов по Белоруссии. Более того, Лукашенко заявил, что в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".
С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще обалдели. Зачем это им нужно? Не понятно,
– высказался Лукашенко.
У Путина и Лукашенко общие цели
- Советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франек Вячорка отметил, что Лукашенко держится за Владимира Путина любыми способами и будет делать это в дальнейшем, а значит "утонет" вместе с ним.
- По словам оппозиционера, для диктаторов главное – спасти свои жизни и сохранить власть. Поэтому Лукашенко почти полностью выполняет все, чего хочет Путин.