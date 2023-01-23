Об этом 24 Каналу рассказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франек Вячорка. По его словам, Лукашенко держится за Владимира Путина любыми способами и будет делать это дальше, а значит "утонет" вместе с ним.
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Какая у них общая цель
Советник Тихановской рассказал, что для диктаторов главное – это спасти свои жизни и сохранить власть. Поэтому Лукашенко почти полностью выполняет все, чего хочет Путин.
У Путина и Лукашенко общая цель – выжить, спрятать свою власть любой ценой. Потому Лукашенко держится за Путина всеми возможными способами и будет с ним до конца. Но нам не стоит спасать Лукашенко, пусть он тонет вслед за Путиным, вслед за российским кораблем,
– сказал Вячорка.
По мнению советника Тихановской, пока Лукашенко будет у власти в Беларуси, до тех пор с ее территории будет всегда угроза для Украины и цивилизованного мира.
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Кроме того, как отметил советник Тихановской, у Путина есть еще своя цель – войти в историю.
Есть цель у Путина – войти в историю таким царем-захватчиком, расширяющим русские земли. Он не считает ни Украину, ни Беларусь независимыми государствами,
– сказал Франек Вячорка.
Он также объяснил, что Лукашенко для Путина ничего не стоит, ведь тот отдал россиянам в распоряжение свою страну за полтора миллиарда долларов кредитов в год. Однако с украинским народом так не получилось и он продолжает сопротивляться захватчикам.
По словам Вячорки, Владимир Путин хочет видеть Украину такой же страной, как нынешняя Беларусь.
"Я понимаю, что цель в Украине и Беларуси та же – захватить и контролировать. Путин хотел видеть Украину такой же зависимой, как лукашенковская Беларусь", - отметил советник Тиханоуской.
Как Лукашенко сдает Беларусь России
- Самопровозглашенный президент и Беларусь в целом находятся в полной зависимости от диктатора Путина. Лукашенко готов выполнять все требования Путина, а также опасается потерять остатки власти в стране.
- По мнению представителя по иностранным делам Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерия Ковалевского, армия Лукашенко вступит в войну против Украины при сильном поражении российских войск или наоборот, в случае стремительного наступления.
- Между тем, пока Лукашенко строит амбициозные планы, Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию специального трибунала для двух диктаторов.