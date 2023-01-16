Об этом 24 Каналу рассказал представитель иностранных дел Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский. По его словам, такая боязнь Лукашенко объясняется страхом потерять власть.

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Достоверность участия белорусского войска в войне

Валерий Ковалевский рассказал, что вступление Беларуси в войну против Украины на стороне России – это вопрос времени.

"Для Путина нет никакого значения, как это будет иметь отражение на отношениях между белорусами и украинцами", – напомнил Ковалевский.

Представитель иностранных дел Объединенного переходного кабинета Беларуси прокомментировал, что радикальные решения будут приниматься в случае развертывания двух сценариев. Согласно первому, Россия понесет поражение на фронтах, попытается спасти ситуацию и потребовать резервов.

Беларусь в определенном смысле – это и есть резерв для Путина,

– заметил он.

Второй вариант развития событий – Россия сможет изменить ситуацию на линии разграничения и продвинется вперед.

"Тогда также будет момент, когда белорусское войско может получить указ от Путина выдвигаться вперед", – пояснил Ковалевский.

По его словам, вероятность вступления белорусских военных в эту войну повышается с каждым днем.

Валерий Ковалевский рассказал, при каких условиях Беларусь вступит в войну на стороне России: смотрите видео

Зависимость Лукашенко от Путина

Валерий Ковалевский отметил, что, по мнению белорусских экспертов, Лукашенко выполнит решение, которое для него сформулирует Путин.

Я не вижу, как Лукашенко сможет отказать Путину. Он абсолютно подконтролен Путину и очень зависим от него,

– подчеркнул он.

Лукашенко часто выполняет все требования Путина. В частности, ярким доказательством тому частые визиты самопровозглашенного главы Беларуси в Россию. По мнению Ковалевского, у них точно нет туристического подтекста.

"Такие поездки Лукашенко в Путин сегодня имеют единственную цель – согласование происходящего доработки определенных шагов", – подчеркнул он.

Однако единственная вещь, которая может сдерживать самопровозглашенного президента Беларуси – это реакция людей. Это может стать причиной свержения режима Лукашенко, а значит, будет свидетельствовать о потере Путиным своего единственного союзника.

Выступает ли Лукашенко за мир

Валерий Ковалевский рассказал, что не видит, что Лукашенко как-то способствует миру для украинцев или налаживанию мирного процесса между сторонами. Ситуация пока противоположная.

Он все больше и больше вовлекает Беларусь в эту войну, выполняя все требования со стороны Путина,

– подчеркнул он.

По его мнению, для самопровозглашенного президента Беларуси мир наступит, если Украину проиграет, сложит оружие и согласится на все условия со стороны России. Однако этого, конечно, никогда не произойдет.

"Тогда Лукашенко почувствует себя победителем и сможет собрать все трофеи, весь урожай от победной войны", – рассказал Ковалевский.

По его словам, для Лукашенко война это и есть мир.

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