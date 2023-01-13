Спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга заявил, что США не видят признаков подготовки наступления из Беларуси. Райдер заверил, что США внимательно следят за ситуацией в Беларуси, но на этом этапе нет ничего тревожного.

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Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков будущих наступательных действий,

– сказал он.

Напряжение на Севере будет сохраняться в течение 2023 года

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия готовит еще 200 тысяч военных для нового наступления. Залужный не исключил, что враг может снова пойти на Киев из Беларуси.

В январе 2023 года белорусские мониторинговые группы фиксируют перебрасывание российской техники и личного состава в Беларуси. Это также подтверждали в Генштабе ВСУ, но отмечали, что признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что угроза из Беларуси будет сохраняться в течение 2023 года.

Причина в том, что россияне и белорусы планируют военные учения на территории Беларуси. Громов отметил, что угроза кроется в том, что из-за обучения в 2023 году в Беларуси будет развернута российская группировка.

Россияне наращивают авиационную группировку в Беларуси