Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.
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Россияне наращивают авиационную группировку в Беларуси
Громов рассказал, что на прошлой неделе на аэродроме в Мачулищи перебазировали не менее 10 вертолетов типа Ми-8, Ми-24. Также ожидается перебазирование на белорусские аэродромы российских самолетов оперативно-тактической авиации.
Не исключаются полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь самолетов дальней авиации страны-агрессора,
– заметил бригадный генерал.
Он подчеркнул, что из-за этого растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов и применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси.
Кратко о ситуации в Беларуси
- С началом нового года Россия систематически перебрасывает технику и личный состав в Беларусь. В частности, 5 января туда поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин для белорусских сил спецопераций
- Уже на следующий день в Беларусь из России доставили очередной эшелон с военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z". В эшелоне прибыли около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитных установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.
- В ночь на 7 января Россия отправила в Беларусь еще один эшелон, в котором было 700 – 800 российских оккупантов.
- В свою очередь, 8 января в Беларусь прибыли 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами и снаряжением и 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек. Среди техники были замечены не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15