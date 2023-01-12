Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он отметил, что россияне не достигли стратегических целей операции в 2022 году, поэтому приняли решение о ведении войны на истощение.
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Россия попытается оккупировать Донецкую область и пойти на Запорожье
В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и Сил обороны в целом, на снижение поддержки странами, не безразличными к кровавым амбициям Кремля,
– сказал Громов.
Алексей Громов заявил, что в ближайшее время Россия попытается полностью захватить территорию Донецкой области, а также активизироваться на левом берегу Запорожья.
"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области. В дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области", – сообщил представитель Генштаба ВСУ.
Россия планирует массированные удары и увеличение армии
Громов подчеркнул, что в Кремле не отказались от практики массированных ракетных ударов, которые будут зависеть от эффективности российского ВПК и возможности Ирана по экспорту ракет и дронов.
В то же время он рассказал, что российское командование анонсировало масштабные меры по реформированию вооруженных сил.
В частности, увеличение общей численности до 1,5 миллиона человек и формирование не менее 20 новых дивизий,
– сказал заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ.
По его словам, это свидетельствует "о планах Кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий".
Громов сообщил, что потери личного состава и техники, санкции Запада и анализ формирования соединений и военных формирований России с 2016 года вызывают сомнение, что запланированные мероприятия будут завершены в установленные сроки.
Угроза из Беларуси будет сохраняться
- Кроме того, в 2023 году сохраняется угроза наступления России с территории Беларуси. Причина в том, что россияне и белорусы планируют военные учения на территории Беларуси.
- Громов отметил, что угроза кроется в том, что из-за учений в 2023 году в Беларуси будет развернута российская группировка.
- В то же время он подчеркнул, что в настоящее время в ВСУ не наблюдают ударных группировок в Беларуси.