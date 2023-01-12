Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга Минобороны. По ее словам, подступы к Соледару буквально усеяны труппами оккупантов.

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Под Соледаром идут ожесточенные бои

Жестокие и тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно дерутся. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет значительные потери. Подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских военных,

– подчеркнула Маляр.

Но это не останавливает врага. Он двигается буквально по телам своих же убитых солдат. И, несмотря на бешеное количество бойцов страны-агрессорки, которых бросили на Соледар, наши защитники продолжают демонстрировать мощь и несокрушимость.

Как отметил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ во время брифинга, сейчас ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара, Парасковеевки, Бахмута, а также Клещиевки. Кроме того, следует отметить, что безуспешные наступательные действия захватчики ведут на Авдеевском направлении. Свое тактическое положение пытается улучшить на Купянском и Новопавловском.

Николай Уршалович, заместитель директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Украины, также прокомментировал ситуацию на фронте. Он отметил, что основные усилия НГУ совместно с другими подразделениями ВСУ сосредоточивают на сдерживании наступления оккупантов на Купянском, Славянском, Северском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Наиболее жестокие и кровопролитные бои подразделения Нацгвардии ведут по обороне Соледара и Бахмута, где враг, не щадя ни собственных кадровых солдат, ни мобилизованных, ни наемников из ЧВК "Вагнера", почти непрерывно совершает штурм этих городов,

– подчеркнул он.

Подразделения не только удерживают свои позиции вблизи этих городов. Они еще и с помощью артиллерии наносят ощутимые потери врагу.

Только за минувшие сутки Нацгвардейцам удалось обезвредить 40 бойцов врага, которые должны были идти в наступление на Соледар. 33 из них уже больше не смогут воевать, ведь отправились на "концерт Кобзона".

Заметим, что оккупанты продолжают распространять дезинформацию о захвате Соледара. В Пентагоне подчеркнули, что соответствующих данных у них нет. Да и сведение минобороны свидетельствует о том, что враг изо всех сил пытается прорвать линию обороны, но это не удается.