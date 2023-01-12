Во время пресс-конференции по итогам заседания Консультативного комитета США – Япония по безопасности в Вашингтоне министр обороны рассказал, что контроль над разными районами городами в условиях жесткой борьбы переходит из одних рук в другие, информирует 24 Канал.
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Что сказал Остин о Соледаре
Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Пока мы не можем подтвердить эту информацию,
– сказал глава Пентагона.
Кроме того, Ллойд Остин объяснил, что США сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что ВСУ имеют возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории. Американский министр заверил, что:
- он регулярно общается с главой Минобороны Украины;
- на следующей неделе в Германии состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", участие в котором примут ориентировочно 50 стран;
- на встрече будут говорить о том, в чем Киев сейчас нуждается больше всего, и что необходимо для достижения успеха в будущем.
"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и по всему, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся единственными в наших усилиях", – заявил глава Пентагона.
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Какая ситуация в Соледаре: последние новости
- В Соледаре продолжаются бои. Вечером 11 января украинский военный рассказал, что следующие 24 часа будут критическим. По его словам, ВСУ держат город, нашим военным тяжело, но они держатся.
- Впоследствии американские СМИ, журналисты которых находятся на 7 километрах от места боев, заявили, что в Соледаре идут тяжелые бои и город остается под контролем украинских сил.
- Журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко рассказал, что попасть в место боевых действий очень сложно, информации оттуда поступает очень мало, она постоянно меняется.