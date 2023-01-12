В Институте изучения войны (ISW) отметили, что, несмотря на многочисленные заявления, российским силам не удается покорить Соледарь. Российские прогнозы и планы оторваны от действительности.

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Российские заявления о продвижении россиян в Соледаре продолжают вызывать дискуссию среди российских источников по поводу вероятности захвата российскими войсками Бахмута. Некоторые из них начали обсуждать неправдоподобный крах нынешней украинской линии фронта и отступление украинцев вплоть до Славянска и Краматорска,

– говорится в сообщении.

Однако в отчете подчеркивают, что российские дискуссии по поводу "неизбежного захвата Бахмута и краха украинских оборонных линий" оторваны от текущей оперативной реальности.

Аналитики отметили, что в настоящее время в Бахмуте российские войска остаются далеки от прорыва украинских наземных линий связи, необходимых для окружения Бахмута.

Бои за Соледарь: главное

Утром 11 января владелец преступной НДП Вагнер Евгений Пригожин сообщил о полном контроле над Соледаром, но в ВСУ опровергли эту информацию.

В Генштабе подчеркнули, что несмотря на попытки россиян взять город под контроль, оккупанты понесут там большие потери. Бои продолжаются.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что сейчас на это направление противник бросил "самые элитные" и наиболее обученные подразделения вагнеровцев.

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