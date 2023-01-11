Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, у Евгения Пригожина есть огромные амбиции и он позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес высшего военного руководства.

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За что борется Пригожин

Андрей Пионтковский убежден, что бешеные атаки компании Пригожина на Соледар – это его борьба за свои позиции внутри российских властей. Так он конкурирует с министерством обороны России, а то, что безнаказанно критикует высшее военное руководство во время боев означает развал российской государственности.

Вокруг Пригожина создается миф великого спасителя России. Вот посмотрите того же Соловьева, Маркова. Уже не Владимир Путин "наше все", создается впечатление, что уже Пригожин "наше все",

– отметил оппозиционер.

Кроме этого, как отметил Пионтковский, Пригожин стал чаще позволять себе публичные высказывания в адрес Украины и ее руководства, которые не входят в общероссийскую пропагандистскую концепцию.

Андрей Пионтковский рассказал, как Пригожин борется за власть: смотрите видео

Речь идет о том, что он отдал должное героической борьбе воинов ВСУ и обращался к Владимиру Зеленскому. По мнению Пионтковского, это "камни в огород Путина", а сам Пригожин борется за власть в России и готовится к построению каких-то отношений с Украиной после поражения.

Судя по его уважительным "прокидам", он "играет в долгую" и рассматривает возможности отношений с Украиной после поражения России. Он борется за власть в России,

– сказал публицист.

Что происходит в Соледаре