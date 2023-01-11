Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, Євгєній Прігожин має величезні амбіції та дозволяє собі образливі висловлювання в адресу вищого воєнного керівництва.
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За що бореться Прігожин
Андрій Піонтковський переконаний, що скажені атаки компанії Прігожина на Соледар – це його боротьба за свої позиції всередині російської влади. Так він конкурує з міністерством оборони Росії, а те, що він безкарно критикує вище військове керівництво під час боїв означає розвал російської державності.
Навколо Прігожина створюється міт великого спасителя Росії. От подивіться того ж Соловйова, Маркова. Вже не Владімір Путін "наше все", складається враження, що вже Прігожин "наше все",
– зазначив опозиціонер.
Окрім цього, як зазначив Піонтковський, Прігожин став частіше собі дозволяти публічні висловлювання в адресу України та її керівництва, які не входять в загальноросійську пропагандистську концепцію.
Андрій Піонтковський розповів як Прігожин бореться за владу: дивіться відео
Мовиться про те, що він віддав належне героїчній боротьбі воїнів ЗСУ та звертався до Володимира Зеленського. На думку Піонтковського – це "каміння в город Путіна", а сам Прігожин бореться за владу в Росії й готується до побудови якихось відносин з Україною після поразки.
Судячи з його поважливих "прокидань", він "грає в довгу" та розглядає можливості відносин з Україною після поразки Росії. Він бореться за владу в Росії,
– сказав публіцист.
Що відбувається в Соледарі
- Міністерство оборони повідомило про наступ росіян буквально по трупах своїх солдатів. Зранку 11 січня Прігожин повідомив про повний контроль над Соледаром, але згодом у ЗСУ спростували цю інформацію.
- Росіяни хочуть захопити Соледар, щоб наблизитись до Бахмута, який марно атакують вже декілька місяців.
- На тлі оборони Соледара та Бахмута, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО повинно зробити набагато більше для підтримки України. Він також привітав заяви Франції, Німеччини та США, щодо передачі бойових машин піхоти та легких танків Україні.