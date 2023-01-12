В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що попри численні заяви, російським силам не вдається підкорити Соледар. Російські прогнози та плани відірвані від реальності.
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Російські заяви про просування росіян у Соледарі продовжують викликати дискусію серед російських джерел щодо ймовірності захоплення російськими військами Бахмута. Деякі з них почали обговорювати неправдоподібний крах нинішньої української лінії фронту та відступ українців аж до Слов'янська та Краматорська,
– йдеться у повідомленні.
Однак, у звіті наголошують, що російські дискусії щодо "неминучого захоплення Бахмута та краху українських оборонних ліній" відірвані від поточної оперативної реальності.
Аналітики зазначили, що наразі у Бахмуті російські війська залишаються далекими від проривання українських наземних ліній зв'язку, необхідних для оточення Бахмута.
Бої за Соледар: головне
- Зранку 11 січня власник злочинної ПВК Вагнер Євген Пригожин повідомив про повний контроль над Соледаром, але у ЗСУ спростували цю інформацію.
- У Генштабі наголосили, що попри намагання росіян взяти місто під контроль, окупанти зазнають там великих втрат. Бої тривають.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що зараз на цей напрямок противник кинув "найелітніші" та найбільш навчені підрозділи вагнерівців.