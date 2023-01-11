Потрапити у місце бойових дій дуже складно. Інформації звідти надходить дуже мало, змінюється вона досить швидко. Про це 24 Каналу сказав журналіст "Донбас Реалії" Олександр Демченко.

До теми Наступні 24 години будуть критичними, – військовий ЗСУ про реальну ситуацію в Соледарі

Ситуація у Соледарі

За словами Демченка, наразі вдалося верифікувати й геолокувати відео, що надійшло від групи аеророзвідки “Мадяри”, яка працює в складі збройних сил України. За допомогою коптерів вона проводить розвідку території та наведення артилерії. Сьогодні близько 11 години фахівці відстежували пересування російських військових, штурмових груп по 9 – 13 осіб. Вони пересувалися по території промзони заводу "Артемсіль", який розташований в межах міста Соледар, та приватним сектором на півдні міста.

Ми не можемо зараз сказати, чи зайшли ці групи у багатоповерхову забудову в центрі міста Соледар, але розуміємо, що там тривають бої,

– сказав Демченко.

Російські телеграм-канали, а особливо ті, які наближені до ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, пишуть, що росіяни зайшли в місто.

"Я б не сказав, що їхні повідомлення оптимістичні з приводу того, що вони контролюють це місто. Навіть на відео, де начеб-то Пригожин перебуває в соляній шахті вони між собою говорить про те, що над ними – українські військові", – зауважує журналіст.

Річ у тім, пояснює він, що в соляні шахти окупанти заходять вглиб під поверхню, а далі – паралельно земній поверхні горизонтально розходяться в різні сторони. "Якщо вони могли зайти в таку шахту, то горизонтальний шур може йти в різні сторони, в тому числі під територію, яка перебуває під контролем українських Збройних Сил. Але ж розуміємо, що там дуже велика глибина", – акцентував Демченко.

Цікаво, як саме ситуація на Бахмутському напрямку й у самому Соледарі останніми днями висвітлюється в російських федеральних ЗСУ, телеграм-каналах, а особливо рупорах, що наближені до Пригожина і розповідають про діяльність "Вагнера".

"Наочно бачимо, що відбувається певний розкол серед силових еліт, які залучені до так званої "спеціальної воєнної операції", – констатує журналіст.

Робота ПВК "Вагнера" взагалі замовчується. Мовиться про артилерію вдв, танкові підрозділи й застосування десантних підрозділів регулярної російської армії.

Своєю чергою, "пропригожинські" ЗМІ та блогери наголошують, що основний тягар штурму як Бахмута, так і Соледара лежить на "вагнерівцях". Сам Пригожен писав про те, що тільки бійці його приватної військової компанії – чи то найманці, яких нещодавно набрали у тюрмах, чи то професіонали, які мають досвід війни на Донбасі до 2022 року, а також у Сирії – саме вони взяли на себе основний удар.

Оце забігання наперед з боку росіян, заяви про те, що вони буцім-то контролюють це місто – хоча добу потому бачимо, що не контролюють – мені здається, є ознакою того, що Пригожин поспішає відзвітувати Кремлю, що він більш ефективний і талановитий полководець, ніж керівники російських збройних сил – той самий Шойгу чи Герасимов,

– переконаний журналіст "Донбас Реалії".

Для них ситуація ускладнюється тим, що з середини літа 2022 року російські збройні сили лише залишали окуповані території або готувалися до оборонних ліній. Журналіст "Донбас Реалії" наголошує, що усі повідомлення про побудову "ліній Пригожина", оборонних споруд на лівому березі Дніпра, в Мелітополі, на в'їзді в Крим, біля Маріуполя, на Луганському напрямку сигналізували про одне: загарбники розуміли, що їм доведеться зіткнутися з продовженням контрнаступальних дій ЗСУ.

Як зазначає журналіст, це схоже на дії Червоної армії в часи Другої світової війни, коли до якихось визначних дат намагалися захопити якесь місто, висоту, форсувати річку для того, щоб відзвітувати. Мовляв, під свято ми захопили щось, вже не зважаючи на втрати – людські чи матеріальні.

"Ми зараз не знаємо, які дати і часові межі собі поставили у Кремлі, але, здається, що Пригожин намагається швидше це усе зробити, щоб відзвітувати перед Путіним у своїх успіхах. Будемо спостерігати, до чого це все призведе", – підкреслив Олександр Демченко.

Що відомо про цивільних

До активізації бойових дій останніми днями у місті залишалася невелика кількість цивільних, вони майже весь час проживали у підвалах та сховищах. Є інформація, що чимало людей зазнали фільтрації.

На територіях України, які були захоплені російськими військами, особливо на Донбасі, після 24 лютого 2022 року людей відправляли у фільтраційні табори або пункти, де перевіряли на співпрацю з українськими збройними силами й спецслужбами та участь в українських органах влади,

– відзначив журналіст.

Їх навіть роздягали й перевіряли на наявність татуювань, що свідчать про приналежність до певних структур чи про яскраві патріотичні погляди.

"Люди, які потрапили в небезпечну ситуацію бойових дій і змогли вціліти, потрапляють в наступний молох – перевірка з боку російських військових і спецслужб", – каже Демченко.

Станом на сьогодні відомо про 20 людей, які пройшли фільтраційні заходи ворога. Загальна кількість місцевих, яких забрали росіяни, невідома. Важко уявити, говорить журналіст, яка доля людей, які, можливо, не пройшли її.