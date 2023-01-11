Попасть в место боевых действий очень сложно. Информации оттуда поступает очень мало, меняется она довольно быстро. Об этом 24 Канала сказал журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко.

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Ситуация в Соледаре

По словам Демченко, пока удалось верифицировать и геолокировать видео, поступившее от группы аэроразведки "Мадяры", которая работает в составе вооруженных сил Украины. С помощью коптеров она производит разведку территории и наведение артиллерии. Сегодня около 11 часов специалисты отслеживали передвижение российских военных, штурмовых групп по 9 – 13 человек. Они передвигались по территории промзоны завода "Артемсоль", расположенного в черте города Соледар, и по частному сектору на юге города.

Мы не можем сейчас сказать, зашли ли эти группы в многоэтажную застройку в центре города Соледар, но понимаем, что там продолжаются бои,

– сказал Демченко.

Российские телеграм-каналы, особенно те, которые приближены к ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, пишут, что россияне зашли в город.

"Я бы не сказал, что их сообщения оптимистичны по поводу того, что они контролируют этот город. Даже на видео, где вроде бы Пригожин находится в соляной шахте, они между собой говорят о том, что над ними – украинские военные", – замечает журналист.

Дело в том, объясняет он, что в соляные шахты оккупанты заходят вглубь под поверхность, а дальше – параллельно земной поверхности горизонтально расходятся в разные стороны. "Если они могли зайти в такую шахту, то горизонтальный шур может идти в разные стороны, в том числе под территорию, которая находится под контролем украинских Вооруженных Сил. Но понимаем, что там очень большая глубина", – акцентировал Демченко.

Интересно, как именно ситуация на Бахмутском направлении и в самом Соледаре в последние дни освещается в российских федеральных ВСУ, телеграм-каналах, особенно рупорах, приближенных к Пригожину и рассказывающих о деятельности "Вагнера".

"Мы наглядно видим, что происходит определенный раскол среди силовых элит, вовлеченных в так называемую "специальную военную операцию", – констатирует журналист.

Работа ПВК "Вагнера" вообще умалчивается. Речь идет об артиллерии вдв, танковых подразделениях и применении десантных подразделений регулярной российской армии.

В свою очередь, "пропригожинские" СМИ и блоггеры отмечают, что основная тяжесть штурма как Бахмута, так и Соледара лежит на "вагнеровцах". Сам Пригожен писал о том, что только бойцы его частной военной компании – будь то наемники, которых недавно набрали в тюрьмах, будь то профессионалы, имеющие опыт войны на Донбассе до 2022 года, а также в Сирии – именно они взяли на себя основной удар.

Это забегание наперед со стороны россиян, заявления о том, что они якобы контролируют этот город – хотя сутки спустя видим, что не контролируют – мне кажется, является признаком того, что Пригожин спешит отчитаться Кремлю, что он более эффективный и талантливый полководец, нежели руководители российских вооруженных сил – тот же Шойгу или Герасимов,

– убежден журналист "Донбасс Реалии".

Для них ситуация усугубляется тем, что с середины лета 2022 года российские вооруженные силы лишь покидали оккупированные территории или готовились к оборонительным линиям. Журналист "Донбасс Реалии" отмечает, что все сообщения о строительстве "линий Пригожина", оборонных сооружений на левом берегу Днепра, в Мелитополе, на въезде в Крым, возле Мариуполя, на Луганском направлении сигнализировали об одном: захватчики понимали, что им придется столкнуться с продолжением контрнаступательных действий ВСУ.

Как отмечает журналист, это похоже на действия Красной армии во время Второй мировой войны, когда к каким-то выдающимся датам пытались захватить какой-то город, высоту, форсировать реку для того, чтобы отчитаться. Мол, под праздник мы захватили что-то, уже несмотря на потери – человеческие или материальные.

"Мы сейчас не знаем, какие даты и временные рамки себе поставили в Кремле, но, кажется, Пригожин пытается быстрее это все сделать, чтобы отчитаться перед Путиным о своих успехах. Будем наблюдать, к чему это все приведет", – подчеркнул Александр Демченко.

Что известно о гражданских

До активизации боевых действий в последние дни в городе оставалось небольшое количество гражданских, они почти все время проживали в подвалах и убежищах. Есть информация, что многие люди подверглись фильтрации.

На территориях Украины, захваченных российскими войсками, особенно на Донбассе, после 24 февраля 2022 года людей отправляли в фильтрационные лагеря или пункты, где проверяли на сотрудничество с украинскими вооруженными силами и спецслужбами, участие в украинских органах власти,

– отметил журналист.

Их даже раздевали и проверяли на наличие татуировок, свидетельствующих о принадлежности к определенным структурам или о ярких патриотических взглядах.

"Люди, которые попали в опасную ситуацию боевых действий, и смогли уцелеть, попадают в следующий молох – проверка со стороны российских военных и спецслужб", – говорит Демченко.

На сегодня известно о 20 людях, которые прошли фильтрационные меры врага. Общее количество местных, которых забрали россияне, неизвестно. Трудно представить, говорит журналист, какова судьба людей, которые, возможно, не прошли их.