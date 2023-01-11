Украинские военные чувствуют себя уверенно и покидать город не собираются. В нескольких километрах от линии фронта защитники сохраняют спокойствие, выполняя свои обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению.

Важно Следующие 24 часа будут критическими, – военный ВСУ о реальной ситуации в Соледаре

Иностранные журналисты находятся у Соледара, в 7 километрах от места, где идут бои. Там слышны звуки артиллерии, они раздаются из города.

Нет никаких признаков неизбежного отступления или отвода войск,

– подчеркивают журналисты.

Медийщики добавляют, что украинские военные в Соледаре используют много боевых и медицинских машин из Польши, Франции, США, Великобритании и т.д. Отмечают, что в этой войне важна помощь Запада.

Последние новости о ситуации в Соледаре

Ситуация в Соледаре по состоянию на 11 января очень сложная. Российские войска пытаются захватить город, а украинские защитники остаются на месте и не дают врагу этого сделать. Украинский военный отмечает, что следующие сутки могут быть решающими.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия пытается показать, что какая-то часть Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – это какое-то достижение. Глава государства подчеркнул, что это не так. В Соледаре идут сложные бои, но Донецкое направление держится.