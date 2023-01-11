Українські військові почуваються впевнено та залишати місто не збираються. За кілька кілометрів від лінії фронту захисники зберігають спокій, виконуючи свої обов'язки з технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення.

Важливо Наступні 24 години будуть критичними, – військовий ЗСУ про реальну ситуацію в Соледарі

Іноземні журналісти перебувають біля Соледара, за 7 кілометрів від місця, де йдуть бої. Там чути звуки артилерії, вони лунають з міста.

Немає жодних ознак неминучого відступу або відведення військ,

– наголошують журналісти.

Медійники додають, що українські військові у Соледарі використовують багато бойових та медичних машин з Польщі, Франції, США, Великої Британії тощо. Відзначають, що у цій війні важлива допомога Заходу.

Останні новини про ситуацію в Соледарі

Ситуація у Соледарі станом на 11 січня вкрай складна. Російські війська намагаються захопити місто, а українські захисники залишаються на місці та не дають ворогові зробити цього. Український військовий зазначає, що наступна доба може бути вирішальною.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія намагається показати, ніби якась частина Соледару – майже повністю зруйнованого окупантами міста – це якийсь здобуток. Глава держави наголосив, що це не так. У Соледарі йдуть складні бої, але Донецький напрямок тримається.