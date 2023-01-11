Президент подякував Польщі та особисто Анджею Дуді за танки, які держава передасть Україні. Крім того, Литва надасть зенітні системи. Ми потребуємо цієї зброї для захисту від іранських дронів.

До речі Польща передасть Україні роту танків Leopard

Зеленський також подякував Гітанасу Наусєді за черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги.

Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти – так і буде,

– наголосив Зеленський.

Інтеграція в ЄС та НАТО

Зеленський наголосив, що сьогодні змістовно обговорили питання інтеграції України до ЄС та НАТО.

Звернення Зеленського: дивіться відео