Президент поблагодарил Польшу и лично Анджея Дуду за танки, которые государство передаст Украине. Кроме того, Литва предоставит зенитные системы. Мы нуждаемся в этом оружии для защиты от иранских дронов.

Кстати Польша передаст Украине роту танков Leopard

Зеленский также поблагодарил Гитанаса Науседу за очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24 февраля и продлится до нашей победы.

Услышал сегодня эту уверенность еще раз и от Анджея, и от Гитанаса – мы вместе пройдем путь до восстановления безопасности Украины и всей Европы, восстановления нашей территориальной целостности, восстановления мира. Российская агрессия должна проиграть – так и будет,

– подчеркнул Зеленский.

Интеграция в ЕС и НАТО

Зеленский подчеркнул, что сегодня содержательно обсудили вопросы интеграции Украины в ЕС и НАТО. По словам политика, уже в этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции. Это касается переговоров по членству. Польша и Литва однозначно поддерживают Украину.

Вместе с другими партнерами Украина должна трансформировать эту готовность в реальное институциональное движение и решение.

Россия хочет выдать разрушенный Соледар как достижение

Кроме того, говорили о ситуации на поле боя. Зеленский отметил, что российская агрессия иссякнет только тогда, когда амбиции не будут иметь никакой другой альтернативы, кроме проигрыша. Речь идет о всех российских амбициях: и на фронте, и в политике, и в экономике, и в юридической плоскости. Россия пытается показать, что какая-то часть Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – якобы это какое-то достижение.

Они будут подавать – и уже подают – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что бои продолжаются, а Донецкое направление – держится. Украина непрерывно усиливает оборону, а потенциал растет. Кстати, танки западного образца – это работа всей антивоенной коалиции.

Напоследок Зеленский рассказал, что провел во Львове совещание относительно ситуации с безопасностью в западных областях и на государственной границе. Учитывают все угрозы и усиливают все элементы безопасности регионов.

Обращение Зеленского: смотрите видео