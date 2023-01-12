Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він зазначив, що росіяни не досягли стратегічних цілей операції у 2022 році, тому прийняли рішення щодо ведення війни на виснаження.

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Росія спробує окупувати Донецьку область і піти на Запоріжжя

Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та Сил оборони в цілому, на зниження підтримки країнами, що не байдужі до кривавих амбіцій Кремля,

– сказав Громов.

Олексій Громов заявив, що найближчим часом Росія спробує повністю захопити територію Донецької області, а також активізуватися на лівому березі Запоріжжя.

"Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області. У подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", – повідомив представник Генштабу ЗСУ.

Росія планує масовані удари та збільшення армії

Громов підкреслив, що в Кремлі не відмовилися від практики масованих ракетних ударів, які будуть залежати від ефективності російського ВПК та спроможності Ірану щодо експорту ракет і дронів.

Водночас він розповів, що російське командування анонсувало масштабні заходи з реформування збройних сил.

Зокрема, збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій,

– сказав заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ.

За його словами, це свідчить "про плани Кремля включитися в довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій".

Громов повідомив, що втрати особового складу й техніки, санкції Заходу та аналіз формування з'єднань та військових формувань Росії з 2016 року – викликають сумнів, що заплановані заходи будуть завершені у визначені терміни.

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