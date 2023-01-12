Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він зазначив, що росіяни не досягли стратегічних цілей операції у 2022 році, тому прийняли рішення щодо ведення війни на виснаження.
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Росія спробує окупувати Донецьку область і піти на Запоріжжя
Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та Сил оборони в цілому, на зниження підтримки країнами, що не байдужі до кривавих амбіцій Кремля,
– сказав Громов.
Олексій Громов заявив, що найближчим часом Росія спробує повністю захопити територію Донецької області, а також активізуватися на лівому березі Запоріжжя.
"Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області. У подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", – повідомив представник Генштабу ЗСУ.
Росія планує масовані удари та збільшення армії
Громов підкреслив, що в Кремлі не відмовилися від практики масованих ракетних ударів, які будуть залежати від ефективності російського ВПК та спроможності Ірану щодо експорту ракет і дронів.
Водночас він розповів, що російське командування анонсувало масштабні заходи з реформування збройних сил.
Зокрема, збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій,
– сказав заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ.
За його словами, це свідчить "про плани Кремля включитися в довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій".
Громов повідомив, що втрати особового складу й техніки, санкції Заходу та аналіз формування з'єднань та військових формувань Росії з 2016 року – викликають сумнів, що заплановані заходи будуть завершені у визначені терміни.
Загроза з Білорусі зберігатиметься
- Крім того, у 2023 році зберігатиметься загроза наступу Росії з території Білорусі. Причина в тому, що росіяни та білоруси планують військові навчання на території Білорусі.
- Громов зазначив, що загроза криється в тому, що через навчання у 2023 році в Білорусі буде розгорнуте російське угруповання.
- Водночас він наголосив, що на цей момент у ЗСУ не спостерігають ударних угруповань у Білорусі.