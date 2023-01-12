Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.
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Росіяни нарощують авіаційне угруповання у Білорусі
Громов розповів, що минулого тижня на аеродром в Мачулищі перебазували не менше 10 вертольотів типу Мі-8, Мі-24. Також очікується перебазування на білоруські аеродроми російських літаків оперативно-тактичної авіації.
Не виключаються польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь літаків дальньої авіації країни-агресорки,
– зауважив бригадний генерал.
Він наголосив, що через це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів та застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.
Коротко про ситуацію в Білорусі
- З початком нового року Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі. Зокрема, 5 січня туди надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин для білоруських сил спецоперацій.
- Уже наступного дня до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z". В ешелоні прибули приблизно 43 одиниці КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.
- У ніч на 7 січня Росія відправила у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських окупантів.
- Своєю чергою, 8 січня до Білорусі прибули 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами та спорядженням і 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб. Серед техніки були помічені не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15