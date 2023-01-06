Лише вчора до Білорусі перекинули нову партію БТРів та броньовано-медичних машин, а сьогодні росіяни продовжили перекидання техніки.

Увага Лукашенко готує поле для маневру: для чого Білорусь проводить тривалі військові навчання

Як повідомляє моніторинговий сайт "Беларускі гаюн", тепер в ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.

Зазначають, що на одній із машин номера із 44-м регіоном Росії – це Західний військовий округ.

В Білорусь з Росії прибула нова партія техніки / Фото "Беларускі гаюн"

В Білорусі планують навчання авіаційних підрозділів

У Білорусі заявили, що начебто планують проведення спільних льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів разом з російською армією. Однак, очевидно, що це брехня, оскільки БТРи "не літають" і в такій кількості для льотних навчань явно непотрібні.

Зверніть увагу! З жовтня Росія перекидає до Білорусі залізницею військову техніку, майно та військових. Це може свідчити про те, що Росія продовжує готувати Білорусь до нових ударів по території України. У листопаді та грудні також тривало переміщення техніки.

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