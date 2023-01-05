Зокрема, Лукашенко використовуватиме різні способи та методи, щоб не допустити участі білоруської армії у війні Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.
Зауважте Лукашенко опиратиметься до останнього, але Білорусь вже готується до війни, – посол у Білорусі
Навіщо в Білорусі проводять військові навчання
За словами Клочка, це архіважливо для самопроголошеного білоруського лідера. Так, ще кілька років тому в Білорусі проводили спеціальні наради, де обговорювались наслідки та фатальність повного злиття білоруської та російської армій.
Білоруське керівництво, найімовірніше, ще тоді розуміло, що може бути широкомасштабне вторгнення Росії на територію України й Владімір Путін виношує такі плани. Відтоді вони вживали заходів для того, щоб не допустити участь білоруського війська у війні проти нашої держави.
Станом на сьогодні уся ця імітація військових навчань, яка триває в Білорусі вже 37-й тиждень, вказує на те, що Лукашенко дійсно так діятиме (намагатиметься не допустити участі білоруської армії у війні Росії проти України – 24 Канал),
– відзначив громадський діяч.
Утім, на його думку, це в жодному випадку не знімає з Лукашенка відповідальності за те, що надав країні-агресорці свою територію для вторгнення в Україну і далі продовжує толерувати війну проти нашої держави. Самопроголошений президент Білорусі так само відповідальний за злочини як і російський диктатор Владімір Путін.
Клочок пояснив, навіщо Білорусь проводить військові навчання: дивіться відео
Що відомо про навчання білоруських військових
- У грудні в Білорусі за наказом Лукашенка почали раптову перевірку військ. До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону.
- Війська висунулись у призначені райони, здійснили їхнє інженерне обладнання, організували охорону та оборону, а також мали навести мостові переправи через річки Неман та Березина.
- Самопроголошений президент на нараді з військовими та силовим блоком пояснив, навіщо треба було провести перевірку. За його словами, її здійснили "на всякий випадок", бо проти Білорусі нібито хтось планує агресію.
- Напередодні Нового року з'явилася інформація, що наш північний сусід планує перевести свою армію на воєнний час. Для переведення армії в такий стан в Білорусі необхідно мобілізувати 15 – 20 тисяч осіб.
- Наразі у Білорусі, ймовірно, триває прихована мобілізація. Там з'явились навіть відповідні написи на вокзалі – чоловіків заманюють до військкоматів.