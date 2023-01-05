Зокрема, Лукашенко використовуватиме різні способи та методи, щоб не допустити участі білоруської армії у війні Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

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Навіщо в Білорусі проводять військові навчання

За словами Клочка, це архіважливо для самопроголошеного білоруського лідера. Так, ще кілька років тому в Білорусі проводили спеціальні наради, де обговорювались наслідки та фатальність повного злиття білоруської та російської армій.

Білоруське керівництво, найімовірніше, ще тоді розуміло, що може бути широкомасштабне вторгнення Росії на територію України й Владімір Путін виношує такі плани. Відтоді вони вживали заходів для того, щоб не допустити участь білоруського війська у війні проти нашої держави.

Станом на сьогодні уся ця імітація військових навчань, яка триває в Білорусі вже 37-й тиждень, вказує на те, що Лукашенко дійсно так діятиме (намагатиметься не допустити участі білоруської армії у війні Росії проти України – 24 Канал),

– відзначив громадський діяч.

Утім, на його думку, це в жодному випадку не знімає з Лукашенка відповідальності за те, що надав країні-агресорці свою територію для вторгнення в Україну і далі продовжує толерувати війну проти нашої держави. Самопроголошений президент Білорусі так само відповідальний за злочини як і російський диктатор Владімір Путін.

Клочок пояснив, навіщо Білорусь проводить військові навчання: дивіться відео

Що відомо про навчання білоруських військових