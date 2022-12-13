Про це повідомили у міністерстві оборони Білорусі. До речі, напередодні у ДПСУ розповіли, чи готується ворог до повторного наступу з півночі.
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У Білорусі почали раптову перевірку боєготовності військ
Так, за дорученням Лукашенка розпочато раптову перевірку бойової готовності.
Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина,
– заявили у міноборони країни.
У відомстві зазначили, що у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.
Чи є загроза нового наступу з Білорусі
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що кількість ворожих підрозділів на території Білорусі залишається незмінною. Окрім того, не змінюється характер дій окупантів, через що доводиться говорити про відсутність на цей момент прямої загрози вторгнення.
Розвідка оцінила, чи готує Білорусь наступ
"Він (Лукашенко – 24 канал) надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що найближчим часом відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо", – сказав Юсов.
До речі, Олексій Арестович вважає, що побоюватись білорусів не треба, адже у нас підготовка до спротиву вторгненню триває повною мірою. Проводиться ланцюг командно-штабних навчань, інфраструктурне та інженерне облаштовування місцевості, створення угрупувань військ, відповідних резервів та інше.