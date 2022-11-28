Таку думку озвучив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він пояснив, навіщо ворог поширює такі нагнітання серед українського та білоруського суспільства.

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Такі фейки дуже вигідні для Росії

Представник розвідки пояснює, що інформаційно-психологічні спеціальні операції (ІПСО) зазвичай переслідують одразу декілька цілей. Він вважає, що фейки на кшталт "нападу Білорусі на Україну", вигідні для Росії.

Чому окупантам допомагають подібні ІПСО:

вони сіють паніку серед українців, зокрема в прикордонних районах;

можуть дезорієнтувати українські війська, змусити перекинути сили з інших напрямків;

нагнітають настрої в білоруському суспільстві.

Андрій Юсов також додав, що зараз життєво важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. У жодному разі не можна піддаватися на подібного роду провокації.

Він (Лукашенко – 24 канал) надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що найближчим часом відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо,

– запевнив Юсов.

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Розвідка відповіла на чутки про масове підвезення росіянами хімічної зброї

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов не підтвердив чуток про масове підвезення окупантами хімічної зброї на фронт. Однак в Україні справді діють російські підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

про масове підвезення окупантами хімічної зброї на фронт. Однак в Україні справді діють російські підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Громов додав, що хімічна зброя у росіян точно є. Щобільше, деякі їхні підрозділи, які вміють нею користуватися, зараз в Україні.

Бригадний генерал стверджує, що ризик точкового застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, яка діє на органи зору та на дихання, існує. Ба більше, окупанти вже намагалися робити це, проте у бійців ЗСУ є засоби для захисту шкіри та органів дихання.

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