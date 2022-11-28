Таку думку озвучив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він пояснив, навіщо ворог поширює такі нагнітання серед українського та білоруського суспільства.
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Такі фейки дуже вигідні для Росії
Представник розвідки пояснює, що інформаційно-психологічні спеціальні операції (ІПСО) зазвичай переслідують одразу декілька цілей. Він вважає, що фейки на кшталт "нападу Білорусі на Україну", вигідні для Росії.
Чому окупантам допомагають подібні ІПСО:
- вони сіють паніку серед українців, зокрема в прикордонних районах;
- можуть дезорієнтувати українські війська, змусити перекинути сили з інших напрямків;
- нагнітають настрої в білоруському суспільстві.
Андрій Юсов також додав, що зараз життєво важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. У жодному разі не можна піддаватися на подібного роду провокації.
Він (Лукашенко – 24 канал) надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що найближчим часом відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо,
– запевнив Юсов.
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Розвідка відповіла на чутки про масове підвезення росіянами хімічної зброї
- Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов не підтвердив чуток про масове підвезення окупантами хімічної зброї на фронт. Однак в Україні справді діють російські підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
- Громов додав, що хімічна зброя у росіян точно є. Щобільше, деякі їхні підрозділи, які вміють нею користуватися, зараз в Україні.
- Бригадний генерал стверджує, що ризик точкового застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, яка діє на органи зору та на дихання, існує. Ба більше, окупанти вже намагалися робити це, проте у бійців ЗСУ є засоби для захисту шкіри та органів дихання.
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