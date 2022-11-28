Такое мнение озвучил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он объяснил, зачем враг распространяет подобные нагнетания среди украинского и белорусского общества.

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Такие фейки очень выгодны для России

Представитель разведки объясняет, что информационно-психологические специальные операции (ИПСО) обычно преследуют сразу несколько целей. Он считает, что фейки вроде "нападения Беларуси на Украину" выгодны для России.

Почему оккупантам помогают подобные ИПСО:

они сеют панику среди украинцев, в частности, в приграничных районах;

могут дезориентировать украинские войска, заставить передислоковать силы из других направлений;

нагнетают настроения в белорусском обществе.

Андрей Юсов также добавил, что сейчас жизненно важно понимать, какие цели ставит перед собой враг. Ни в коем случае нельзя подвергаться подобному роду провокациям.

Он (Лукашенко – 24 канал) предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем.

– заверил Юсов.

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Разведка ответила на слухи о массовом подвозе россиянами химического оружия

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов не подтвердил слухи о массовом подвозе оккупантами химического оружия на фронт. Однако в Украине действительно действуют российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

о массовом подвозе оккупантами химического оружия на фронт. Однако в Украине действительно действуют российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Громов добавил, что химическое оружие у россиян точно есть. Более того, некоторые их подразделения, которые умеют ею пользоваться, сейчас в Украине.

Бригадный генерал утверждает, что риск точечного применения химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения и на дыхание, существует. Более того, оккупанты уже пытались делать это, однако у бойцов ВСУ есть средства для защиты кожи и органов дыхания.

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