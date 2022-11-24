Об этом рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Разведка не подтвердила, что россияне массово завозят химическое оружие

Громов отметил, что однозначно у россиян есть химическое оружие. Более того, в Украине есть их подразделения РХБ защиты, которые могут применять химическое оружие.

Но разведка пока не подтверждает, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами. Может быть точечное применение химического оружия, например оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание,

– отметил бригадный генерал.

Он добавил, что оккупанты пытались делать такие попытки.

"У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военнослужащем есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи", – заявил Громов.

По его словам, россияне также не увеличили применение фосфорных снарядов во время атак на позиции украинских военных в Донецкой области. Так что такое наблюдается иногда.

В США считают, что Путин может применить химическое оружие

Ссылаясь на источники в администрации президента США Джозефа Байдена, издание Politico написало, что ядерное оружие является крайним шагом для кремлевского диктатора Владимира Путина. Значительно больше шансов сейчас в применении химического оружия .

Это особенно вероятно, если Россия и дальше будет терпеть поражение на поле боя. Однако следует отметить, что США не имеют данных, свидетельствующих о том, что химическая атака в Украине неизбежна.

Беспокойство возникло на фоне стремления администрации Байдена обеспечить готовность союзников к такому случаю.