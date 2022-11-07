Вражеская армия не устает демонстрировать отсутствие каких-либо моральных добродетелей и достоинства, поскольку постоянно нарушает нормы ведения войны. Российский легион, воюющий на стороне Украины, сообщил, что по ним применили химическое оружие.

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В ход пошли гранаты советского образца.

Солдаты легиона "Свобода России" отметили, что противник стал использовать советские химические гранаты К-51. Они были изготовлены еще в 1970-х годах, а сейчас их применяют в Донецкой области в Майорске.

"Вторая армия мира" – разве что вторая с конца – вынуждена использовать старое советское вооружение из-за серьезного дефицита боеприпасов. В целом использование химического оружия говорит о беспомощности, непрофессионализме и низкой морали кремлевской армии,

– сообщили на телеграм-канале военнослужащие.

Кроме того, там в очередной раз подчеркнули, что "Свобода России" борется за настоящие ценности, а не выплаты от Путина, которые к тому же неизвестно, поступят ли вообще кремлевским солдатам. Поэтому проукраинских военнослужащих не одолеть даже химическое оружие.



Россия использовала химоружие по своим гражданам / Фото легиона "Свобода России"



Россия применила химические советские гранаты по своим гражданам / Фото легиона "Свобода России"

За кого воюет легион "Свобода России" "Свобода России" – российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от путинских солдат. Он входит в Интернациональный легион ТРО Украины и сформирован из бывших военнослужащих Вооруженных сил России. Также в подразделениях легиона есть обычные россияне против диктатуры Путина и даже белорусы.

Источник: Википедия

Проблемы с вооружением у врага

За более чем 8 месяцев широкомасштабной войны против Украины государство-террорист потеряло значительную часть своих военных мощностей. Американское издание The New York Times написало, что Россия фактически поставила на себе крест как на мировом экспортере оружия.

Оно и неудивительно, ведь ВСУ каждый день ликвидируют десятки вражеских беспилотников, танков, бронированных машин и летательных аппаратов россиян. Скажем, сегодня, 7 ноября, военные 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили очередной иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Правда, оккупанты пытались его выдать за "Герань-2".

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