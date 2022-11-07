Это уже второй "Шахид" подразделения Курта 28-й ОМБр. Недавно бойцы приземлили еще и Герань-1.
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Как воины ликвидировали дрон
Воины подразделения вывели БПЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе. Как отмечают, ребята уже караулят следующих дронов.
В Украину прибыли системы ПВО для защиты неба
- 7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS . Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.
- Испанские Aspide и американские NASAMS в ближайшее время приступят к строю и будут защищать наше небо. Юрий Игнат отметил, что предоставленные партнерами ПВО прекрасно интегрируются с отечественными системами обороны.
- Мощную военную помощь Украине анонсировала Испания . В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23 , германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.