Это уже второй "Шахид" подразделения Курта 28-й ОМБр. Недавно бойцы приземлили еще и Герань-1.

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Как воины ликвидировали дрон

Воины подразделения вывели БПЛА из строя стрелковым оружием, после чего он сдетонировал в воздухе. Как отмечают, ребята уже караулят следующих дронов.

Примите во внимание! 4 ноября в Винницкой области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Также нашим защитникам удалось ликвидировать несколько дронов-камикадзе Николаевской области. В тот же день иранский дрон-камикадзе впервые залетел на территорию Львовской области. К счастью, наша ПВО сбила вражеский беспилотник.

В Украину прибыли системы ПВО для защиты неба

7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS . Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.

Испанские Aspide и американские NASAMS в ближайшее время приступят к строю и будут защищать наше небо. Юрий Игнат отметил, что предоставленные партнерами ПВО прекрасно интегрируются с отечественными системами обороны.

Мощную военную помощь Украине анонсировала Испания . В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23 , германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

В Украине прибыли первые системы ПВО NASAMS и Aspide: смотрите видео