Це вже другий "Шахід" підрозділу Курта 28-ої ОМБр. Нещодавно бійці "приземлили" ще й "Герань-1".
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Як воїни ліквідували дрон
Воїни підрозділу вивели БпЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі. Як зазначають, хлопці вже чатують за наступними дронами.
В Україну прибули системи ППО для захисту неба
- 7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
- Іспанські Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо. Юрій Ігнат зауважив, що ППО, які надали партнери, чудово інтегруються з вітчизняними системами оборони.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.
- Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
Зауважте – До України прибули перші системи ППО NASAMS і Aspide: дивіться відео