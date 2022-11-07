Це вже другий "Шахід" підрозділу Курта 28-ої ОМБр. Нещодавно бійці "приземлили" ще й "Герань-1".

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Як воїни ліквідували дрон

Воїни підрозділу вивели БпЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі. Як зазначають, хлопці вже чатують за наступними дронами.

Зауважте! 4 листопада на Вінниччині сили ППО збили два ворожих безпілотники. Також нашим захисникам вдалося ліквідувати декілька дронів-камікадзе на Миколаївщині. Того ж дня іранський дрон-камікадзе вперше залетів на територію Львівської області. На щастя, наша ППО збила ворожий безпілотник.

В Україну прибули системи ППО для захисту неба

7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.

Іспанські Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо. Юрій Ігнат зауважив, що ППО, які надали партнери, чудово інтегруються з вітчизняними системами оборони.

Потужну військову допомогу Україні анонсувала Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

Зауважте – До України прибули перші системи ППО NASAMS і Aspide: дивіться відео