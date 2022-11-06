Піл час повітряної атаки в п'ятницю, 4 листопада, росіяни завдали ударів дронами. Під атаки безпілотників потрапила і Вінниччина. В результаті два дрони-каміказде збили ППО.

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Сили ППО збили ворожі дрони над Вінницею та Миколаївщиною

Також нашим захисникам вдалося ліквідувати декілька дронів-камікадзе на Миколаївщині. Про це повідомило ОК "Південь".

Вправними діями зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Сил оборони 6 "Шахідів" знищено над Миколаївщиною, 2 – над Вінниччиною,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що того ж дня іранський дрон-камікадзе вперше залетів на територію Львівської області. На щастя, наша ППО збила ворожий безпілотник. Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, приміщення не зруйновані, люди вціліли.

Що відомо про останні атаки ворога

З 27 жовтня по 3 листопада – росіяни запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по різних об'єктах України.

Також загарбники намагаються активно проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотників у Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, що Іран 5 листопада офіційно визнав, що передає свої дрони Росії. Там заявили, що робили це нібито лише до початку повномасштабної війни Росії проти України. У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на таку заяву.

Окупанти масово атакують критичну інфраструктуру України. У Кремлі сподіваються створити кризову ситуацію, яка вплине на всі сфери життя. Цинічні дії російської армії можуть спричинити дефіцит певних товарів, а також збільшення цін.

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