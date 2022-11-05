Таку інформацію вперше підтвердив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан. Раніше іранські чиновники заперечували всі звинувачення.
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В Ірані "не бачать", що Росія використовує дрони в Україні
Ми передали Росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні,
– заявив міністр.
До речі, лише на початку цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав звинувачення "абсолютно необґрунтованими". Він наголосив, що Тегеран буцімто нейтральний у війні.
Визнавши постачання, глава МЗС Ірану зазначив, що його країна "не бачить" використання своїх безпілотників в Україні. Мовляв, якщо Київ має якісь документи, які це підтверджують, то повинен їх надати. Лише тоді Тегеран буде "не байдужим до цього питання".