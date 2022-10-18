Про це 18 жовтня на брифінгу сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що болісна тема, яка турбує всіх – це Іран.

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"У МЗС офіційно назвали Іран співучасником злочину агресії Росії, воєнних злочинів, та тероризму. Ще після перших збитих іранських дронів у вересні ми негайно відреагували та понизили рівень дипломатичних відносин з цією країною до мінімального. Це вже рівень, за яким залишається лише розрив дипломатичних відносин", – повідомив Кулеба.

Як реагує Україна

Мінстр зазначив, що Україна не продовжила акредитацію посла та зменшила кількість працівників в іранському посольстві до кількох осіб. За словами Кулеби, на засідання міністрів Євросоюзу 17 жовтня він закликав запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців.

"Жорсткі санкції проти Ірану особливо актуальні зараз, коли ми бачимо повідомлення про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети для використання проти українців. Дії Ірану – це підлість та брехня, яку ми не терпітимемо. Все це Іран зробив паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну із сторін", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

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Чітка позиція

Кулеба заявив, що Україна не хоче мати контактів з Іраном, з урахуванням численних руйнувань, завданих дронами цивільній інфраструктурі, смертей та страждань, завданих нашому народу. Крім цього, ситуація стає напруженішою через повідомлення, що Іран продовжить постачання зброї Росії.

Я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Ми ніколи не займали антиіранську позицію, але після того, як Іран став співучасником злочину агресії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію, – сказав міністр.

Він наголосив, що лише після того, як Іран припинить постачати зброю Росії, може бути мова про відновлення всього комплексу відносин.

Зверніть увагу – повне звернення Дмитра Кулеби: дивіться відео

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