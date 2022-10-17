Своїми міркуваннями щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про причини масованих обстрілів, санкції проти Ірану за участь у війні проти України та нове напруження між Росією та НАТО читайте далі.

Зверніть увагу Атака Києва дронами-камікадзе 17 жовтня: все, що відомо про вибухи

Росія знову тероризує Україну атаками іранських дронів-камікадзе і ракет, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру. Такі атаки, на думку цивілізованого світу, це ніщо інше, як відчай Кремля, адже на полі бою жодних здобутків у росіян немає.

Разом з тим, це ще й спроба Путіна показати невдоволеним шовіністам в Росії, що він ще здатен тримати контроль над так званою "спецоперацією". Втім, і на Іран очікують наслідки за його допомогу росіянам.

Водночас посилюється і ядерна риторика. Сьогодні в НАТО стартували навчання зі стратегічного ядерного стримування, які пройдуть над акваторією Північного моря. Паралельно Росія також планує провести ядерні навчання в акваторії Баренцевого моря. Кожна зі сторін намагається помірятися ядерними силами.

Тож, про останні новини пов’язані з ходом війни росії проти України – далі і поговоримо.

Новий метод ядерного шантажу: що криється за масованими атаками росіян

Сьогоднішній ранок в Україні почався з масованих атак росіян іранськими дронами та ракетами, які знову цілили по критичній інфраструктурі. У столиці під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в одному з центральних районів Києва. Відомо про 5 прильотів. З-під завалів зруйнованого будинку вдалося врятувати 19 людей. Втім, на жаль, вже відомо про 4 загиблих, серед них і вагітна жінка. Загалом ворог випустив у напрямок Києва 28 іранських дронів-камікадзе, 23 з них нашим захисникам вдалося збити.

На Дніпропетровщині зранку ворог як мінімум двічі завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури, там виникла пожежа, тож влада закликає мешканців заощаджувати електроенергію. Зокрема, жителів просять берегти електроенергію у години найактивнішого споживання – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

На Вінниччині також, на жаль, зафіксовані потрапляння ворожих ракет по об’єктах енергетики.

За даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, загалом росіяни вранці атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях, сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки. Шмигаль знову звернувся до українців, аби всі економили електроенергію, щоби не додавати навантаження на енергомережу.

Через російські терористичні атаки знову було відключено від мережі Запорізьку АЕС і вона перейшла в режим аварійної роботи на дизель-генераторах. Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав це відвертим ядерним шантажем та вчергове заявив, що Україна все ще потребує закриття неба принаймні над об'єктами енергетики, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Варте уваги У Рівному та Львові – аварійні відключення світла, в Тернополі – теж перебої

До слова, в Енергоатомі заявили, що нинішні уради по об’єктах енергетики – це новий спосіб ядерного шантажу Росії. Проаналізувавши атаки, енергетики дійшли висновку, що росіяни б’ють по тих високовольтних підстанціях, які передають електрику з атомних станцій. Відповідно, внаслідок аварій, АЕС автоматично відключаються і переходять в режим аварійної роботи. Втім, такі постійні відключення можуть зрештою призвести до катастрофи.

Тут важливо додати, що окупанти готувалися до таких атак та такого методу ядерного шантажу, адже за даними Енергоатому, останніми днями загарбники почали активно підвозити дизельне паливо на ЗАЕС, готуючись до її тривалої роботи в режимі блекауту, який може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із нашою енергосистемою.

Окрім того, сьогодні росіяни таким чином намагалися зупинити ще й Південноукраїнську АЕС, адже удар по Дніпропетровщині вивів з ладу одну з ліній, яка веде до цієї АЕС, відтак станція також була тимчасово відключена. Тож в Енергоатомі закликали якомога швидше запроваджувати весь набір санкцій проти російської ядерної галузі, включаючи Росатом, Росенергоатом та інші підприємства, які напряму беруть участь у реалізації цих планів.

Однак ми маємо і обнадійливі новини. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що з вечора неділі і до обіду сьогоднішнього дня росіяни запустили по Україні 43 дрони-камікадзе, які летіли з Півдня. Однак нашим силам ППО вдалося збити 37 з них, що складає 86%. Тож це доволі непоганий результат. Однак ми все ще потребуємо кращого обладнання ППО.

До слова, сьогодні зранку в мережі з’явилися заклики до тих громадян у кого є власна зброя, самотужки намагатися збити пролітаючі дрони. Мовляв, вони повільні, дуже гучні і низько летять, тож можна спробувати його збити. Втім, пізніше в МВС закликали цього не робити. Мовляв, хаотична стрільба у житлових кварталах може наробити ще більше лиха. Тож, очільник МВС Денис Монастирський підтвердив, що сьогодні столичним поліцейським дійсно вдалося зі стрілецької зброї збити один з безпілотників, але закликав власників зброї не намагатися збивати дрони і залишити цю справу правоохоронцям та військовим.

Потреба в системах ППО для України зростає

Тож, сьогодні знову як ніколи постає питання нагальності у сучасних системах ППО, які нам обіцяють західні партнери. Варто зазначити, що раніше вже стало відомо, що Німеччина вже передала Україні систему IRIS-T, яка працює на Півдні. Це найсучасніша на сьогодні система ППО, яку надають Україні. Однак це породжує і проблему – цих систем просто немає у наявності фізично, першу систему передали Україні просто з конвеєра. Втім, вона доволі ефективна, адже за допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, уражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби. Триметрова ракета здатна вражати цілі на відстані приблизно в 25 кілометрів. Також, на відміну від інших систем, IRIS-T здатна тримати на прицілі доволі велику кількість цілей.

Також відомо про те, що Іспанія та Франція погодилися найближчим часом надати Україні менш потужні системи ППО. Разом з тим, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що незабаром Україна отримає новітні системи протиповітряної оборони – норвезькі ЗРК NASAMS, які призначені для знищення маневруючих цілей на малих і середніх висотах.

Окрім того, через впровадження все більшої кількості стандартів НАТО в українському війську, за словами Резнікова, у партнерів скоро просто не залишиться аргументів, чому вони не можуть передати нам танки та авіацію. Зокрема, Україна вже впроваджує натівську систему Logfas для забезпечення обліку та логістики і проводить реформу системи оборонних закупівель за принципами НАТО. За словами Резнікова, Україна вже опанувала понад 300 стандартів НАТО і продовжує здійснювати одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової війни, до того ж – під час активної фази бойових дій.

Та станом на сьогодні, важливо відзначити, що за підсумками "Рамштайну-6" міністр оборони США Ллойд Остін та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги у створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба. Відтак, всі понад 50 країн партнерів роз’їхалися із домашнім завданням – що саме вони можуть запропонувати, аби закрити небо. І перші результати ми вже маємо, але буде більше.

На додачу, сьогодні в Укроборонпромі анонсували українську відповідь іранським дронам. У держконцерні натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів та вагою бойової частини 75 кілограмів.

Відповідальність за агресію: проти Ірану можуть ввести санкції за надані Росії дрони

Окрім закриття українського неба над Україною для Заходу з'явилося ще одне завдання – покарання Ірану за допомогу Росії у цій війні. Сьогодні зранку, на тлі атаки іранських дронів, МЗС Ірану знову цинічно заявило, що вони нібито нічого Росії не постачали і взагалі не знають, що це за дрони.

Втім віри цим словам вже немає, адже західні ЗМІ попереджають про те, що Іран може готувати для передачі росії нову партію дронів та ще й балістичні ракети малої дальності.

Сьогодні глава фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що українська влада працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану. Разом з тим, деякі міністри закордонних справ Європейського Союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС має рішуче відреагувати на нові атаки на Київ іранськими дронами, а також на жорсткі заходи, які Тегеран вживає проти протестувальників у себе в країні. Франція та Німеччина, обидві сторони ядерної угоди 2015 року з Іраном, ясно дали зрозуміти, що вважають нові санкції щодо безпілотників, які використовуються Росією, необхідними з огляду на те, що такі передачі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН. Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що додаткові санкції ЄС щодо Ірану не обмежуватимуться внесенням деяких осіб до чорного списку, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України. Тож, ЄС може готувати черговий удар по Ірану за його співпрацю з росіянами.

Ядерні перегони навипередження: нове напруження між НАТО та Росією

Окрім ракетних атак та атак дронами-камікадзе, Росія посилює ще й ядерний шантаж, лякаючи застосуванням тактичної ядерної зброї. Однак в НАТО вирішили піти на випередження і продемонструвати готовність дати відсіч. Сьогодні, 17 жовтня, НАТО розпочинає навчання для відпрацювання застосування ядерної зброї. Навчання Альянсу називаються "Стійкий полудень". У них буде задіяно 60 літаків із 14 країн-союзників, у тому числі бомбардувальники, здатні нести атомні авіабомби. Маневри проходитимуть над територіями Бельгії, Великої Британії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня.

Разом з тим і Кремль вирішив побряцати ядерною зброєю. За непідтвердженою інформацією, Кремль сьогодні ж може розпочати власні ядерні навчання під назвою "Гром". Москва планує задіяти свої бомбардувальники та підводні човни, здатні нести ядерну зброю. Зоною для маневрів стане Баренцеве море, де російські військові вже закрили для польотів та руху суден щонайменше сім районів.

Водночас у Литві сьогодні стартують найбільші для країни міжнародні військові навчання НАТО "Залізний вовк 2022". Два тижні поспіль на полігоні тренуватимуться військові з Литви, Бельгії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Великої Британії, США, а також Австралії. Загалом у навчаннях візьмуть участь 3 500 військових і 700 одиниць бойової техніки. У навчаннях візьме участь і бойова група передових сил НАТО, очолювана Німеччиною.

Тим часом Росія продовжує використовувати Білорусь для залякування

Втім, маємо чергове напруження і з боку Білорусі. Зокрема там продовжують формування підрозділів, так званого, білорусько-російського угруповання військ. Вже відомо, що Росія перекидає до Білорусі близько 10 тисяч своїх військових, вже почалося перекидання авіації, а сьогодні в міноборони Білорусі повідомили ще й про кількість техніки, яку Кремль перекидає в сусідню країну – близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 міліметрів.

Водночас у Білорусі запевняють, що нібито готуються до захисту від якогось міфічного нападу. За словами представника міноборони Білорусі, як загрози безпеці союзній державі розглядаються, цитую: "розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів на тлі відсутності діалогу, підвищення інтенсивності заходів підготовки НАТО з наступальною тематикою, заохочення білоруських радикальних елементів для повалення законної влади в Білорусі". Втім, подібну риторику ми, на жаль, чули і перед повномасштабним вторгненням 24 лютого.

Очевидно, що таким нагнітанням, Путін хоче залякати українців новим наступом та, що для нього зараз критично важливо, відтягти частину українських сил з південного та східного фронту. Чому так? Тому що, за даними британської розвідки Росії стало все важче забезпечувати постачання свого угруповання на Півдні України у зв’язку з наслідками вибуху на Кримському мосту. І хоча росіяни намагаються налагодити нові шляхи логістики, це їм не надто допомагає.

Тому у цій ситуації Кремль спочатку намагався схилити Київ до переговорів, а тепер намагається змусити сісти за стіл переговорів тероризуючи Україну ракетними атаками та атаками дронів-камікадзе. Втім, аналітики Інституту вивчення війни певні, що наміри Путіна навряд чи зміняться незалежно від того, чи відбудеться припинення вогню, чи ні – Кремль використовуватиме будь-яке припинення бойових дій для закріплення завоювань і заморожування лінії фронту в найкращій для нього конфігурації, щоб підготуватися до подальшої агресії проти України. І ключовим у цьому аспекті є правий берег Дніпра на Херсонщині, тож на думку аналітиків, саме тому за цей сектор наразі і тривають запеклі бої.

Втім в Інституті вивчення війни певні, що Дніпро не має стати для ЗСУ першою лінією оборони, а радше останньою. Річка є найнадійнішим захистом, якщо росіянам треба спочатку спробувати просунутися до неї і підготуватися до переправи, поки українські захисники зривають їхні зусилля. Відтак, Україна повинна мати можливість створити й утримувати позиції і на лівому березі Дніпра. І поки ця ймовірність зберігається, Путін буде намагатися екскалувати ситуацію на мирних територіях України.

Варто переглянути – тим часом у Росії літак впав на житлові будинки: дивіться відео