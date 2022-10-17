Своими соображениями на эту тему поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О причинах массированных обстрелов, санкциях против Ирана за участие в войне против Украины и новом напряжении между Россией и НАТО читайте дальше.

Обратите внимание Атака Киева дронами-камикадзе 17 октября: все, что известно о взрывах

Россия снова терроризирует Украину атаками иранских дронов-камикадзе и ракет, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру. Такие атаки, по мнению цивилизованного мира, это не что иное, как отчаяние Кремля, ведь на поле боя никаких достижений у россиян нет.

Вместе с тем это еще и попытка Путина показать недовольным шовинистам в России, что он еще способен держать контроль над так называемой "спецоперацией". Впрочем, и Иран ожидают последствия за его помощь россиянам.

В то же время усиливается и ядерная риторика. Сегодня в НАТО стартовали учения по стратегическому ядерному сдерживанию, которые пройдут над акваторией Северного моря. Параллельно Россия также планирует провести ядерные учения в акватории Баренцева моря. Каждая из сторон пытается померяться ядерными силами.

О последних новостях, связанных с ходом войны России против Украины – дальше и поговорим.

Новый метод ядерного шантажа: что скрывается за массированными атаками россиян

Сегодняшнее утро в Украине началось с массированных атак россиян иранскими дронами и ракетами, которые снова целились по критической инфраструктуре. В столице во время утренней атаки иранскими дронами-камикадзе россияне попали по жилому дому в одном из центральных районов Киева. Известно о 5 прилетах. Из-под завалов разрушенного дома удалось спасти 19 человек. Впрочем, к сожалению, уже известно о 4 погибших, в том числе и беременной женщине. В общей сложности враг выпустил в направление Киева 28 иранских дронов-камикадзе, 23 из них нашим защитникам удалось сбить.

На Днепропетровщине утром враг как минимум дважды нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры, там возник пожар, поэтому власти призывают жителей экономить электроэнергию. В частности, жителей просят беречь электроэнергию в часы активного потребления – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

В Винницкой области также, к сожалению, зафиксированы попадания вражеских ракет по объектам энергетики.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, всего россияне утром атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях, сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки. Шмыгаль снова обратился к украинцам, чтобы все экономили электроэнергию, чтобы не прибавлять нагрузки на энергосеть.

Из-за российских террористических атак снова была отключена от сети Запорожская АЭС и она перешла в режим аварийной работы на дизель-генераторах. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал это откровенным ядерным шантажом и в очередной раз заявил, что Украина все еще нуждается в закрытии неба по крайней мере над объектами энергетики, поскольку российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Достойно внимания В Ровно и во Львове – аварийные отключения света, в Тернополе – тоже перебои

К слову, в Энергоатоме заявили, что нынешние удары по объектам энергетики – это новый способ ядерного шантажа России. Проанализировав атаки, энергетики пришли к выводу, что россияне бьют по высоковольтным подстанциям, которые передают электричество с атомных станций. Соответственно, в результате аварий, АЭС автоматически отключаются и переходят в режим аварийной работы. Впрочем, такие постоянные отключения могут в конечном счете привести к катастрофе.

Здесь важно добавить, что оккупанты готовились к таким атакам и такому методу ядерного шантажа, ведь по данным Энергоатома, в последние дни захватчики начали активно подвозить дизельное топливо на ЗАЭС, готовясь к ее длительной работе в режиме блекаута, который может стать следствием выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающей связь ЗАЭС с нашей энергосистемой.

Кроме того, сегодня россияне таким образом пытались остановить еще и Южноукраинскую АЭС, ведь удар по Днепропетровщине вывел из строя одну из линий, ведущую к этой АЭС, поэтому станция также была временно отключена. Поэтому в Энергоатоме призвали как можно скорее вводить весь набор санкций против российской ядерной отрасли, включая Росатом, Росэнергоатом и другие предприятия, напрямую участвующие в реализации этих планов.

Однако у нас есть и обнадеживающие новости. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с вечера воскресенья и до обеда сегодняшнего дня россияне запустили по Украине 43 летящих с юга дроны-камикадзе. Однако нашим силам ПВО удалось сбить 37 из них, что составляет 86%. Это довольно неплохой результат. Однако мы все еще нуждаемся в лучшем оборудовании ПВО.

К слову, сегодня утром в сети появились призывы к тем гражданам, у кого есть собственное оружие, самостоятельно пытаться сбить пролетающие дроны. Мол, они медленные, очень громкие и низко летящие, поэтому можно попытаться их сбить. Впрочем, позже в МВД призвали этого не делать. Мол, хаотическая стрельба в жилых кварталах может наделать еще большее беды. Глава МВД Денис Монастырский подтвердил, что сегодня столичным полицейским действительно удалось из стрелкового оружия сбить один из беспилотников, но призвал владельцев оружия не пытаться сбивать дроны и оставить это дело правоохранителям и военным.

Потребность в системах ПВО для Украины растет

Сегодня снова как никогда возникает вопрос неотложности в современных системах ПВО, которые нам обещают западные партнеры. Стоит отметить, что ранее стало известно, что Германия уже передала Украине систему IRIS-T, которая работает на юге. Это самая современная на сегодняшний день система ПВО, которую предоставляют Украине. Однако это порождает и проблему – этих систем просто нет в наличии физически, первую систему передали Украине прямо с конвейера. Впрочем, она достаточно эффективна, ведь с помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы. Трехметровая ракета способна поражать цели на расстоянии примерно в 25 км. Также, в отличие от других систем, IRIS-T способна держать на прицеле большое количество целей.

Также известно, что Испания и Франция согласились в ближайшее время предоставить Украине менее мощные системы ПВО. Вместе с тем, министр обороны Алексей Резников сообщил, что в скором времени Украина получит новейшие системы противовоздушной обороны – норвежские ЗРК NASAMS, предназначенные для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах.

Кроме того, из-за внедрения все большего количества стандартов НАТО в украинской армии, по словам Резникова, у партнеров скоро просто не останется аргументов, почему они не могут передать нам танки и авиацию. Украина уже внедряет натовскую систему Logfas для обеспечения учета и логистики и проводит реформу системы оборонных закупок по принципам НАТО. По словам Резникова, Украина уже овладела более 300 стандартами НАТО и продолжает осуществлять одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий.

По состоянию на сегодняшний день, важно отметить, что по итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба. Следовательно, все более чем 50 стран-партнеров разъехались с домашним заданием – что именно они могут предложить, чтобы закрыть небо. И первые результаты мы уже имеем, но будет больше.

Вдобавок, сегодня в Укроборонпроме анонсировали украинский ответ иранским дронам. В госконцерне намекнули, что завершают разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1 000 километров и весом боевой части 75 килограммов.

Ответственность за агрессию: против Ирана могут ввести санкции за предоставленные России дроны

Кроме закрытия украинского неба над Украиной, для Запада появилась еще одна задача – наказание Ирана за помощь России в этой войне. Сегодня утром, на фоне атаки иранских дронов, МИД Ирана снова цинично заявил, что они ничего России не поставляли и вообще не знают, что это за дроны.

Впрочем, веры этим словам уже нет, ведь западные СМИ предупреждают о том, что Иран может готовить для передачи России новую партию дронов и баллистические ракеты малой дальности.

Сегодня глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что украинские власти работают по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все имеющиеся логистические коридоры для Ирана. Вместе с тем некоторые министры иностранных дел Европейского Союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые атаки на Киев иранскими дронами, а также на жесткие меры, которые Тегеран принимает против протестующих у себя в стране. Франция и Германия, обе стороны ядерного соглашения 2015 года с Ираном, ясно дали понять, что считают новые санкции в отношении используемых Россией беспилотников необходимыми, учитывая, что такие передачи нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины. Итак, ЕС может готовить очередной удар по Ирану за его сотрудничество с россиянами.

Ядерная гонка на опережение: новое напряжение между НАТО и Россией

Кроме ракетных атак и атак дронами-камикадзе, Россия усиливает еще и ядерный шантаж, пугая применением тактического ядерного оружия. Однако в НАТО решили пойти на опережение и продемонстрировать готовность дать отпор. Сегодня, 17 октября, НАТО начинает обучение по отработке ядерного оружия. Учения Североатлантического союза называются "Устойчивый полдень". В них будут задействованы 60 самолетов из 14 стран-союзников, в том числе бомбардировщики, способные нести атомные авиабомбы. Маневры будут проходить над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и продлятся до 30 октября.

Вместе с тем и Кремль решил побряцать ядерным оружием. По неподтвержденной информации, Кремль сегодня же может начать свои ядерные учения под названием "Гром". Москва планирует задействовать свои бомбардировщики и подлодки, способные нести ядерное оружие. Зоной для маневров станет Баренцево море, где российские военные уже закрыли для полетов и движения судов не менее семи районов.

В то же время в Литве сегодня стартуют крупнейшие для страны международные военные учения НАТО "Железный волк 2022". Две недели подряд на полигоне будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии. Всего в учениях примут участие 3 500 военных и 700 единиц боевой техники. В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, возглавляемая Германией.

Тем временем Россия продолжает использовать Беларусь для запугивания

Впрочем, есть очередное напряжение и со стороны Беларуси. В частности, там продолжают формирование подразделений, так называемой, белорусско-российской группировки войск. Уже известно, что Россия перебрасывает в Беларусь около 10 тысяч своих военных, уже начался переброс авиации, а сегодня в минобороны Беларуси сообщили еще и о количестве техники, которое Кремль перебрасывает в соседнюю страну – около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 пушек и минометов калибром более 100 миллиметров.

В то же время в Беларуси уверяют, что якобы готовятся к защите от какого-либо мифического нападения. По словам представителя минобороны Беларуси, как угрозы безопасности союзному государству рассматриваются, цитирую: "развертывание группировки НАТО вблизи границ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мер подготовки НАТО по наступательной тематике, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в Беларуси". Впрочем, подобную риторику мы, к сожалению, слышали и перед полномасштабным вторжением 24 февраля.

Очевидно, что таким нагнетанием Путин хочет запугать украинцев новым наступлением и, что для него сейчас критически важно, оттянуть часть украинских сил с южного и восточного фронта. Почему так? Потому что, по данным британской разведки, России, стало все труднее обеспечивать поставки своей группировки на юге Украины в связи с последствиями взрыва на Крымском мосту. И хотя россияне пытаются наладить новые пути логистики, это им не очень помогает.

Поэтому в этой ситуации Кремль сначала пытался склонить Киев к переговорам, а теперь пытается заставить сесть за стол переговоров, терроризируя Украину ракетными атаками и атаками дронов-камикадзе. Впрочем, аналитики Института изучения войны уверены, что намерения Путина вряд ли изменятся независимо от того, произойдет прекращение огня или нет – Кремль будет использовать любое прекращение боевых действий для закрепления завоеваний и замораживания линии фронта в лучшей для него конфигурации, чтобы подготовиться к дальнейшей агрессии против Украины. И ключевым в этом аспекте является правый берег Днепра на Херсонщине, поэтому, по мнению аналитиков, именно поэтому за этот сектор сейчас и продолжаются ожесточенные бои.

Впрочем, в Институте изучения войны уверены, что Днепр не должен стать для ВСУ первой линией обороны, а скорее последней. Река является самой надежной защитой, если россиянам сначала нужно попытаться продвинуться к ней и подготовиться к переправе, пока украинские защитники срывают их усилия. Следовательно, Украина должна иметь возможность создать и удерживать позиции и на левом берегу Днепра. И пока эта вероятность сохраняется, Путин попытается эскалировать ситуацию на мирных территориях Украины.

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