Причиною могло стати влучання в енергетичний об'єкт. Однак здебільшого електропостачання вдалося оперативно відновити.

Зверніть увагу На межі Тернопільської та Львівської областей працює ППО, у Тернополі – проблеми зі світлом

У містах зникало світло – у чому причина

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив про аварійні відключення у центрі міста та зазначив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання. Згодом міський голова повідомив, що електропостачання відновили.

Також у ЗМІ з'явилися повідомлення про аварійні відключення світла у Львові та в області. Варто зазначити, що вибухів на території області не було – усі повідомлення, які ширилися у мережі, спростував голова ОВА Максим Козицький.

На тлі перебоїв зі світлом та аварійних відключень у Львові та Рівному мер Тернополя Сергій Надал закликав громадян зарядити телефони через загрозу таких же аварійних відключень у місті. Згодом міський голова уточнив, що така загроза спричинена пошкодженням енергомереж у сусідніх областях.

Окупанти знову атакували Україну

Удень 17 жовтня по всій країні, крім тимчасово окупованого Криму, пролунали сирени. Тривога тривала у середньому близько 2,5 години.

Під час тривоги були повідомлення про роботу ППО в різних регіонах. Вибухи на Хмельниччині підтвердили в тамтешній ОВА та натякнули на можливу роботу ППО. Однак поки що інформації немає.

Також вибухи чули на Вінниччині. Спершу повідомляли про роботу ППО, а згодом тричі про вибухи. Після відбою в ОВА повідомили про ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури.

Крім того, вранці росіяни двічі завдали ракетних ударів по енергооб'єктах у Дніпропетровській області та влучили 3 ракетами в цивільний об'єкт на Сумщині. Також окупанти атакували Київ дронами-камікадзе, через що станом на 15:50 загинули 4 людей, серед яких вагітна жінка.