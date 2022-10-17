Окупанти 17 жовтня масовано випускають ракети та дрони по Україні. Однак Збройним Силам вдається оперативно ліквідовувати ворожі літальні апарати, зокрема на Тернопільщині.

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Що відомо про роботу ППО в регіоні

Повідомляють про те, що протиповітряна оборона спрацювала на межі Тернопільської та Львівської областей. Мер міста Сергій Надал закликав вірити в Збройні Сили України та залишатись в укриттях.

Не знімайте та не викладайте у мережу роботу ППО. Ворог моніторить інформаційний простір. Віримо в ЗСУ,

– написав Надал.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляють, що зникла електроенергія зникла на масиві "Дружба" та на деяких вулицях у центрі.

Чому не можна фотографувати шахіди

У місцевому медіа Тернополя зазначили, чому не можна фотографувати ворожу зброю, зокрема дрони іранського виробництва, які використовує Росія.

Не фотографуйте та не поширюйте фото з бортовими номерами "Шахідів-136". Безпілотникам заздалегідь програмують траєкторію польоту і потім його відправляють на ціль, не маючи з ним зв'язку і змоги керувати ним,

– написали у "Файному місті".

Також у ЗМІ зазначили, що єдиний шанс для ворога дізнатися, наскільки "успішним" був маршрут – це побачити на світлинах, що публікують люди бортовий номер безпілотника.

Обстріл українських міст росіянами 17 жовтня

Загарбники не можуть заспокоїтися та щодня випускають ракети по об'єктах цивільної інфраструктури. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вранці окупанти випустили 28 дронів по столиці, однак більшість з них вдалось збити системам протиповітряної оборони.

Також речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що за ніч Збройні Сили знищили 26 дронів-камікадзе на Півдні. Загалом відомо, що з початку використання росіянами Shahed-136 на південному напрямку українські захисники ліквідували вже 100 БПЛА. За оцінкою Повітряних сил, українськими військовими збивається 75% таких дронів-камікадзе.

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