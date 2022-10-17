Оккупанты 17 октября массированно выпускают ракеты и дроны по Украине. Однако Вооруженным Силам удается оперативно ликвидировать вражеские летательные аппараты, в частности в Тернопольской области.

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Что известно о работе ПВО в регионе

Сообщают о том, что противовоздушная оборона сработала на границе Тернопольской и Львовской областей. Мэр города Сергей Надал призвал верить в Вооруженные Силы Украины и оставаться в укрытиях.

Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО. Враг мониторит информационное пространство. Верим в ВСУ,

– написал Надал.

Обратите внимание! СМИ сообщают, что электроэнергия пропала на массиве "Дружба" и на некоторых улицах в центре.

Почему нельзя фотографировать шахиды

В местном медиа Тернополя отметили, почему нельзя фотографировать вражеское оружие, в частности дроны иранского производства, которые использует Россия.

Не фотографируйте и не распространяйте фото с бортовыми номерами "Шахидов-136". Беспилотникам заранее программируют траекторию полета и затем его отправляют на цель, не имея с ним связи и возможности управлять им,

– написали в "Файному місті".

Также в СМИ отметили, что единственный шанс для врага узнать, насколько "успешным" был маршрут – это увидеть на фотографиях, которые публикуют люди, бортовой номер беспилотника.

Обстрел украинских городов россиянами 17 октября

Захватчики не могут успокоиться и ежедневно выпускают ракеты по объектам гражданской инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром оккупанты выпустили 28 дронов по столице, однако большинство из них удалось сбить системам противовоздушной обороны.

Также спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что за ночь Вооруженные Силы уничтожили 26 дронов-камикадзе на Юге. В целом известно, что с начала использования россиянами Shahed-136 на южном направлении украинские защитники ликвидировали уже 100 БПЛА. По оценке Воздушных сил, украинскими военными сбивается 75% таких дронов-камикадзе.

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