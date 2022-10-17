Загалом вранці 17 жовтня російська армія атакувала Україну 42 дронами. Про це під час національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Важливо Серед загиблих у Києві – молода пара: жінка була на 6 місяці вагітності

Українські захисники збили майже всі ворожі безпілотники

Окупанти атакували дронами Київ, Сумську та Дніпропетровську області. Зі 42 ворожих дронів наші захисники збили 36. Тобто це абсолютна більшість дронів, які летіли на нашу державу, підкреслив Монастирський.

Понад 70 % дронів окупанти спрямували на Київ. З майже 30 БпЛА у столиці приземлили 25.

Це фактично говорить про те, що не досягла мети та масована атака, яка планувалася на сьогодні (17 жовтня – 24 канал),

підсумував Монастирський.

Посадовець припустив, що окупанти планували перевершити масовану атаку, скоєну 10 жовтня. Також Монастирський розповів, що один із ворожих безпілотників наші воїни збили зі стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Денис Монастирський закликає цивільних громадян ні в якому разі не намагатися збити російські дрони самостійно за допомогою пістолета чи іншої стрілецької зброї.

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У Києві виявили тіла трьох загиблих цивільних

Один з російських дронів влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі столиці. Внаслідок удару під завалами опинилися місцеві жителі.

Рятувальники витягли тіла трьох загиблих. Серед них і молоде подружжя, яке очікувало на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності. Про це повідомив міський голова. Кличко наголосив, що Росія – держава-терористка.

24 канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих від рук російських загарбників українців.

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