В общей сложности утром 17 октября российская армия атаковала Украину 42 дронами. Об этом во время национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Украинские защитники сбили почти все вражеские беспилотники

Оккупанты атаковали дронами Киев, Сумскую и Днепропетровскую области. Из 42 вражеских дронов наши защитники сбили 36. То есть это абсолютное большинство дронов, летевших на наше государство, подчеркнул Монастырский.

Более 70% дронов оккупанты направили в Киев. Из почти 30 БпЛА в столице приземлили 25.

Это фактически говорит о том, что не достигла цели и массированная атака, которая планировалась на сегодня (17 октября – 24 канал),

– подытожил Монастырский.

Чиновник предположил, что оккупанты планировали превзойти массированную атаку, совершенную 10 октября. Также Монастырский рассказал, что один из вражеских беспилотников наши воины сбили из стрелкового оружия.

Обратите внимание! Денис Монастырский призывает гражданских граждан ни в коем случае не пытаться сбивать российские дроны самостоятельно с помощью пистолета или другого стрелкового оружия.

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В Киеве обнаружили тела трех погибших гражданских

Один из российских дронов попал в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. В результате удара под завалами оказались местные жители.

Спасатели извлекли тела троих погибших. Среди них и молодые супруги, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. Об этом сообщил городской голова. Кличко подчеркнул, что Россия – государство-террорист.

24 канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших от рук российских захватчиков украинцев.

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