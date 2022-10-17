Під завалами будинку в Києві знайшли тіло загиблої

Унаслідок атаки було зафіксовано 4 прильоти. До цього моменту не було відомо чи є поранені або жертви. Втім, вже зараз радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що під завалами житлового будинку, у який поцілили росіяни, знайшли першого загиблого.

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Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку у Києві,

– написав він.

Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку в Києві / Фото з телеграму Геращенка

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