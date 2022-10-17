Під завалами будинку в Києві знайшли тіло загиблої
Унаслідок атаки було зафіксовано 4 прильоти. До цього моменту не було відомо чи є поранені або жертви. Втім, вже зараз радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що під завалами житлового будинку, у який поцілили росіяни, знайшли першого загиблого.
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Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку у Києві,
– написав він.
Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку в Києві / Фото з телеграму Геращенка
Атака дронами-камікадзе по столиці 17 жовтня: що відомо
- Під час тривоги 17 жовтня вранці в столиці повідомили про звуки вибухів. Російські окупанти завдали удару у середмісті Києва. Вибухи пролунали у Шевченківському районі.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що столицю атакували дронами-камікадзе.
- Згодом Кличко розповів, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. На місці працюють пожежні підрозділи. Також є ушкоджені кілька житлових будинків. Інформацію про постраждалих уточнюють.
- Разом з тим голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в столиці працюють сили ППО.
- Загалом унаслідок російської атаки зранку 17 жовтня було зафіксовано 4 прильоти по Києву.
- На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.
- Також після атаки у столиці перекрили рух кількома вулицями, а всі навчальні заклади перейшли у дистанційний режим через атаку дронами.
- О 9:31 оголосили закінчення повітряної тривоги. Жителі міста через 3 години змогли покинути укриття, однак в КМДА попередили про можливу повторну небезпеку.
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