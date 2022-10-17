Чи є поранені або жертви – поки невідомо. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Важливо У Києві чути повторні вибухи: ворог знову атакував Шевченківський район

Нові деталі ранкової атаки по Києву

Станом на 9:00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі.

Ворог продовжує атакувати. Наразі інформація про постраждалих уточнюється,

– зазначили у відомстві.

Також місцева влада закликає залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога у столиці досі триває.

У центрі Києва перекрили рух транспорту

У Києві 17 жовтня було перекрито рух транспорту на окремих ділянках дороги. Зокрема, на ділянці дороги між Хрещатиком та столичним Цирком. Цю зону треба оминати та об’їжджати іншими дорогами.

Нова атака ворога по Києву: що відомо

До речі, також зранку 17 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Ворог атакував Роменський район області. На жаль, є постраждалі.

Крім того, на Дніпропетровщині загарбники влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Водночас силам ППО вдалося збити 3 ворожі ракети.

Також під час ранкової тривоги вибух пролунав в Одесі. Наразі офіційної інформації про це немає.

Варте уваги – Ворог обстріляв дронами Київ: дивіться відео