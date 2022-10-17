Чи є поранені або жертви – поки невідомо. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Важливо У Києві чути повторні вибухи: ворог знову атакував Шевченківський район
Нові деталі ранкової атаки по Києву
Станом на 9:00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі.
Ворог продовжує атакувати. Наразі інформація про постраждалих уточнюється,
– зазначили у відомстві.
Також місцева влада закликає залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога у столиці досі триває.
У центрі Києва перекрили рух транспорту
У Києві 17 жовтня було перекрито рух транспорту на окремих ділянках дороги. Зокрема, на ділянці дороги між Хрещатиком та столичним Цирком. Цю зону треба оминати та об’їжджати іншими дорогами.
Нова атака ворога по Києву: що відомо
- Зранку 17 жовтня у Києві пролунали вибухи у Шевченківському районі.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що столицю атакували дронами-камікадзе.
- Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. На місці працюють пожежні підрозділи. Також пошкоджені кілька житлових будинків. Інформацію про постраждалих уточнюють.
- Чергові вибухи у Києві пролунали близько 8:16. Росіяни продовжують атакувати місто.
- Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що працюють сили ППО. Очільник регіону закликав киян та жителів області залишатися в укриттях до закінчення тривоги.
- В "Українській залізниці" зазначили, що всі поїзди прибуватимуть та відправлятимуться згідно з графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками.
- У Київській міській державній адміністрації наголосили, що у столиці всі навчальні заклади перейшли у дистанційний режим через атаку дронами. На який період дітей відправили на онлайн-навчання – невідомо.
До речі, також зранку 17 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Ворог атакував Роменський район області. На жаль, є постраждалі.
Крім того, на Дніпропетровщині загарбники влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Водночас силам ППО вдалося збити 3 ворожі ракети.
Також під час ранкової тривоги вибух пролунав в Одесі. Наразі офіційної інформації про це немає.
Варте уваги – Ворог обстріляв дронами Київ: дивіться відео