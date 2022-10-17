Чергові вибухи в столиці пролунали близько 8:16. Через кілька хвилин у Києві знову було чути вибухи. Росіяни продовжують атакувати місто.
Зверніть увагу На Київщині працюють сили ППО, – Кулеба
Ворог продовжує атакувати Київ. У столиці пролунали повторні вибухи. Окупанти знову атакували Шевченківський район.
Чергові вибухи в столиці пролунали близько 8:16. Через кілька хвилин у Києві знову було чути вибухи. Росіяни продовжують атакувати місто.
Зверніть увагу На Київщині працюють сили ППО, – Кулеба