Водночас станом на 8:12 в області продовжує тривати повітряна тривога, тому залишайтеся в укриттях. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що працюють сили ППО.

Важливо Атака дронами-камікадзе Києва: Кличко розповів про наслідки

Київщина! В області працюють сили ППО,

– заявив він.

Кулеба закликав киян та жителів області залишатися в укриттях до закінчення тривоги. Адже це може врятувати життя!

Вранці 17 жовтня ворог атакував Київ дронами-камікадзе

Під час тривоги 17 жовтня вранці в столиці повідомили про звуки вибухів. Російські окупанти завдали удару у середмісті Києва. Вибухи пролунали у Шевченківському районі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що столицю атакували дронами-камікадзе.

Згодом Кличко розповів, що внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. Наразі на місці працюють пожежні підрозділи. Також є ушкоджені кілька житлових будинків. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Вже згодом повідомили про ще два вибухи у Києві. Наразі детальної інформації про них немає.

Уламок одного з дронів-камікадзе, які зранку атакували Київ / Фото Віталія Кличка

Варте уваги – Показали кадри з місця вибуху у Києві: дивіться відео