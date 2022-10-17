Наразі уточнюють деталі удару. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Що відомо про удар по Києву

Вибух пролунав у Шевченківському районі – у середмісті столиці. Наразі всі служби слідують на місце.

"Деталі згод ом. Повітряна тривога тр иває. Залишайтеся в укриттях!" – зазначив Кличко.

Згодом мер повідоми в про ще один вибух у цьому ж районі.

У ДСНС України наголосили, що їхні підрозділи працюють.

"Всі деталі обстрілу у столиці згодом", – додали у відомстві.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба закликав не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укритті.

"Нагадую: у жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі місця "прильотів", роботу ППО та іншу інформацію, що може допомогти ворогу. Від цього залежить наша з вами безпека!" – сказав очільник регіону.