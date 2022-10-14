Наразі у лікарнях столиці під наглядом медиків перебувають 35 поранених. Усі вони постраждали під час масованої ракетної атаки армії Путіна.

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Майже третина госпіталізованих у стабільно важкому стані

Віталій Кличко повідомив, що 10 жовтня на місця обстрілу російськими загарбниками виїжджали 50 швидких. Тоді госпіталізували 43 постраждалих. Ще 23 – на амбулаторному лікуванні.

Наразі на стаціонарі перебувають 35 поранених. Міський голова зазначив, що майже третина з них, на жаль, у стабільно важкому стані.

Кличко подякував столичним медикам. Наголосив, що вони працюють у посиленому режимі від початку повномасштабного вторгнення та продовжують рятувати життя і здоров'я постраждалих від рук ворога містян.

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Масований ракетний удар Росії по Києву: коротко про головне

Бійці Путіна вдарили по українській столиці близько 8:30 ранку. Після прильотів у небі піднявся стовп диму.

Внаслідок удару загорілися автомобілі. У ДСНС зазначили, що пожежа спалахнула під час руху транспорту.

Окупанти пошкодили Київську ТЕЦ, два музеї – Ханенків Шевченка. А ще атакували скляний пішохідний міст. Однак, він вистояв, бо конструкції зроблені з металу "Азовсталі".

Окупанти влучили у дитячий майданчик.

Російські загарбники також пошкодили кілька дипломатичних будівель. Зокрема, снаряд вибухнув біля посольства Румунії, пошкодив візовий відділ консульства Німеччини.

У розвідці розповіли, що ракетні удари по Києву окупанти планували ще з початку жовтня.

Внаслідок обстрілу Києва загинули 5 людей. Ще близько 50 – отримали поранення.

У столиці почалися проблеми з електроенергією. Містян попередили про відключення світла.

Через масовану російську атаку пошкоджено 45 житлових будинків, 5 об'єктів інфраструктури, 3 школи, дитячий садочок, 6 медзакладів та інші будівлі.

Зверніть увагу! Путін цинічно заявив, що масована ракетна атака по Україні – це відповідь на "теракти по території Росії".

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