Наразі у лікарнях столиці під наглядом медиків перебувають 35 поранених. Усі вони постраждали під час масованої ракетної атаки армії Путіна.
Важливо Зупинилося серце: помер 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів у Миколаєві
Майже третина госпіталізованих у стабільно важкому стані
Віталій Кличко повідомив, що 10 жовтня на місця обстрілу російськими загарбниками виїжджали 50 швидких. Тоді госпіталізували 43 постраждалих. Ще 23 – на амбулаторному лікуванні.
Наразі на стаціонарі перебувають 35 поранених. Міський голова зазначив, що майже третина з них, на жаль, у стабільно важкому стані.
Кличко подякував столичним медикам. Наголосив, що вони працюють у посиленому режимі від початку повномасштабного вторгнення та продовжують рятувати життя і здоров'я постраждалих від рук ворога містян.
До теми Росіяни випустили по Україні 84 ракети: ППО знешкодила 43 з них
Масований ракетний удар Росії по Києву: коротко про головне
- Бійці Путіна вдарили по українській столиці близько 8:30 ранку. Після прильотів у небі піднявся стовп диму.
- Внаслідок удару загорілися автомобілі. У ДСНС зазначили, що пожежа спалахнула під час руху транспорту.
- Окупанти пошкодили Київську ТЕЦ, два музеї – Ханенків Шевченка. А ще атакували скляний пішохідний міст. Однак, він вистояв, бо конструкції зроблені з металу "Азовсталі".
- Окупанти влучили у дитячий майданчик.
- Російські загарбники також пошкодили кілька дипломатичних будівель. Зокрема, снаряд вибухнув біля посольства Румунії, пошкодив візовий відділ консульства Німеччини.
- У розвідці розповіли, що ракетні удари по Києву окупанти планували ще з початку жовтня.
- Внаслідок обстрілу Києва загинули 5 людей. Ще близько 50 – отримали поранення.
- У столиці почалися проблеми з електроенергією. Містян попередили про відключення світла.
- Через масовану російську атаку пошкоджено 45 житлових будинків, 5 об'єктів інфраструктури, 3 школи, дитячий садочок, 6 медзакладів та інші будівлі.
Варто переглянути – Страшні кадри з місць вибуху у Києві: дивіться відео